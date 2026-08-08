Sekarang semuanya mengarah pada kepindahan ke Atletico! Saga transfer seputar juara dunia Argentina itu terus berlanjut

Menurut Fabrizio Romano, klub elite Spanyol itu saat ini sedang menyiapkan tawaran senilai lebih dari 40 juta euro untuk bek tengah Tottenham Hotspur yang berusia 28 tahun tersebut. Menurut laporan media Spanyol, kesepakatan dengan sang pemain sendiri sudah tercapai. Namun sebelum transfer diselesaikan, Atletico masih ingin melepas Nahuel Molina dan Matteo Ruggeri. Molina dikaitkan dengan AS Roma, sementara Ruggeri dengan Aston Villa.

Sebelumnya, The Athletic melaporkan adanya kesepakatan antara Tottenham dan Inter Milan. Menurut laporan itu, Spurs telah menerima tawaran senilai 40 juta euro. Namun, tampaknya Romero lebih memilih pindah ke Atletico karena di sana ia bisa bekerja sama dengan rekan senegaranya dari Argentina, Diego Simeone, dan kabarnya juga akan menerima gaji yang lebih tinggi.

Sementara itu, Spurs dengan tegas menepis dugaan pendekatan dari Arsenal. The Gunners sedang mencari pengganti jangka pendek untuk pemimpin lini belakang mereka, William Saliba, yang cedera. Transfer kapten Tottenham ke rival besar sesama klub London Utara itu akan membangkitkan kenangan tentang kepindahan spektakuler Sol Campbell 25 tahun lalu.

Cristian Romero membuat marah fans Tottenham

Romero sudah lebih dulu membuat fans Tottenham kecewa pada fase akhir musim lalu. Saat itu sang kapten absen karena cedera, sementara Spurs terancam degradasi hingga pekan terakhir saat menghadapi Everton. Alih-alih mendukung timnya dari tribun dalam laga penentuan itu, Romero justru memilih pergi ke Argentina untuk menyaksikan langsung perebutan gelar juara klub masa mudanya, CA Belgrano, melawan River Plate.

Setelah sempat membela Genoa CFC, Juventus Turin, dan Atalanta Bergamo, Romero bergabung dengan Tottenham pada 2021 dan kemudian menjadi pemain inti serta kapten. Pada 2022, ia menjuarai Piala Dunia bersama Argentina, dan bermain penuh saat mengalahkan Prancis di final. Di Piala Dunia tahun ini pun, ia menjadi andalan di jantung pertahanan Argentina.

Tottenham pada musim panas ini juga sudah memperkuat lini belakang mereka dengan Jan Paul van Hecke dan Marcos Senesi.