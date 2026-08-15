Menurut informasi dari surat kabar Spanyol Marca , kini Newcastle United ikut dalam perburuan terhadap pemain yang masuk daftar jual raksasa Jerman tersebut. Menurut laporan itu, The Magpies bahkan sudah menawarkan kontrak konkret berdurasi tiga tahun kepada pemain asal Portugal itu.

Newcastle mencari pengganti Bruno Guimaraes yang hengkang ke Arsenal. Palhinha akan menjadi alternatif yang lebih murah ketimbang Felix Nmecha, yang kabarnya dibanderol Dortmund lebih dari €100 juta. Apalagi, klub milik pemain timnas Nick Woltemade itu bukan tanpa alasan telah berpisah dengan banyak pemain kunci. Latar belakang banyaknya kepergian tersebut, termasuk Anthony Gordon dan Sandro Tonali, adalah aturan finansial Premier League dan UEFA. Jika tidak, denda besar atau bahkan larangan transfer mengancam.

Untuk Palhinha, kemungkinan dibutuhkan dana sekitar €20 juta hingga €25 juta. Namun, peminjaman dengan opsi pembelian setelahnya tidak menjadi pilihan bagi Bayern. Karena itu, para petinggi klub yang dipimpin Max Eberl baru-baru ini juga menolak Aston Villa. "Kami membaca bahwa Aston Villa menghubungi kami terkait Joao. Itu benar. Tetapi dengan Aston Villa, kami tidak akan mencapai kesepakatan, itu memang tidak akan berhasil. Karena kami tidak berada dalam situasi harus melakukan apa yang dipaksakan pihak lain kepada kami," tegas petinggi olahraga FCB itu pada Jumat dalam sebuah konferensi pers, sekaligus mengeluarkan pernyataan tegas.

FC Bayern Munchen: Siapa lagi yang akan pergi selain Joao Palhinha?

Bahwa Newcastle kini disebut tengah berusaha merekrut Palhinha memang bukan kejutan. Pemain berusia 31 tahun itu masih menikmati reputasi yang sangat baik di Premier League. Sebelum pindah ke Munchen, ia tampil menonjol bersama Fulham. Ia juga mampu meyakinkan saat dipinjamkan ke Tottenham Hotspur pada musim lalu. Meski Spurs menjalani musim yang buruk dan nyaris berujung degradasi, gelandang bertahan itu bahkan mencatatkan sepuluh keterlibatan gol dalam 45 penampilan.

Selain Palhinha, Bayern juga ingin melepas Sacha Boey dan Bryan Zaragoza. Namun, untuk saat ini belum ada solusi cepat yang terlihat untuk duo tersebut. Di bawah pelatih Vincent Kompany, keduanya seperti halnya Palhinha kemungkinan besar tidak akan lagi memainkan peran jika mereka tetap bertahan di Munchen.

Pada akhir Juli, presiden kehormatan Uli Hoeness secara mengejutkan justru melontarkan kata-kata yang lebih menyejukkan. "Kalau sekarang kami berhasil melepas satu atau dua pemain - dan itulah yang kami inginkan -, tentu itu bagus. Tetapi ada satu hal yang ingin saya katakan dengan sangat jelas: Kontrak di FC Bayern tidak bisa diganggu gugat. Artinya, kami akan mempertahankan para pemain jika pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang cocok," jelasnya.