‘Sekarang saya harus menjawab ibu Cristiano Ronaldo?’ Jorge Jesus membalas komentar keras Dolores Aveiro

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Pelatih kepala Portugal Jorge Jesus menanggapi komentar provokatif Dolores Aveiro, ibu legenda tim nasional Cristiano Ronaldo. Setelah Portugal kalah telak dari Denmark, Aveiro mengaku puas dengan hasil itu dan menyatakan putranya diperlakukan buruk pada hari-hari terakhirnya bersama tim nasional.

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Jesus tanggapi pengakuan Aveiro yang ‘senang’ Portugal kalah

Saat ditanya tentang kecaman tersebut dalam konferensi pers pada Senin, Jesus berusaha meredakan situasi tanpa memperuncing konflik. "Sekarang saya harus menjawab ibu Cristiano Ronaldo? Ibu saya juga… Ibu Ronaldo adalah sosok yang sangat saya hormati, apa yang bisa dia katakan? Seorang ibu tetaplah seorang ibu, tidak ada yang bisa mengubahnya. Saya memahami pernyataannya," kata pelatih berusia 72 tahun itu kepada RTP.

Ia menjelaskan sikapnya dengan mengakui ikatan khusus antara orang tua dan anak, seraya menyatakan bahwa seorang ibu akan selalu membela anak-anaknya sampai akhir. Jesus menegaskan bahwa ia memahami emosi di balik pernyataan tersebut dan menggambarkan Aveiro sebagai ibu yang sangat disayangi, yang telah banyak berjuang untuk membesarkan keluarganya.

Jesus kemudian kembali menegaskan pandangannya kepada SportTV: "Kegaduhan? Memang benar, tetapi seorang ibu tetaplah seorang ibu, dan saya hanya bisa menghormatinya. Seorang ibu selalu membela anak-anaknya, bahkan sampai mati. Dia adalah ibu yang sangat disayangi dan telah banyak berjuang untuk membesarkan anak-anaknya."

Ketegangan meningkat setelah kekalahan telak dari Denmark

Getty Images

Kontroversi bermula setelah Aveiro berbicara dalam sebuah acara di Sporting CP. Ia mengklaim tim nasional telah "menipu" putranya sebelum ia meninggalkan skuad. Aveiro juga secara terbuka menyatakan kepuasannya atas hasil kekalahan buruk 4-1 dari Denmark , terutama melihat cara Portugal tampil buruk dalam pertandingan itu. Keluhannya juga mencakup penghormatan baru-baru ini yang menurutnya ditangani dengan buruk. Ia berpendapat bahwa pengakuan atas pencapaian Ronaldo semestinya diberikan saat sang pemain hadir. Permusuhan yang ditunjukkan secara terbuka ini membayangi tim saat mereka bersiap menghadapi Wales dalam pertandingan UEFA Nations League berikutnya.

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Hubungan pelatih berpengalaman itu dengan Ronaldo sudah lama menjadi sorotan tajam media Portugal. Berbagai laporan kerap menyoroti perselisihan antara sang pelatih dan peraih Ballon d'Or lima kali tersebut, yang banyak diberitakan sebelum Ronaldo pensiun dari tim nasional. Meski Jesus berupaya berfokus pada perkembangan taktik skuad di era pasca-Ronaldo, pengaruh keluarga Aveiro yang terus terasa tetap menjadi faktor penting dalam persepsi publik terhadap tim nasional. Sang pelatih masih menghadapi pertanyaan tentang apakah tim benar-benar bisa melangkah maju sementara tokoh-tokoh ternama seperti mereka terus mengkritik kepemimpinannya.

Kekhawatiran soal kebugaran Bernardo Silva

Selain persoalan keluarga tersebut, Jesus juga menghadapi masalah besar dalam mengelola skuad terkait pemain senior seperti Bernardo Silva . Bintang Manchester City itu baru-baru ini dipulangkan dari skuad karena kekhawatiran soal kebugarannya, meski laporan dari klubnya menyebut ia mungkin cukup fit untuk tampil dalam kompetisi domestik pada akhir pekan ini.

"Yang bisa menjelaskan lebih baik daripada saya hanyalah dokter; saya bukan bagian dari tim medis," jelas Jesus ketika ditanya mengenai perbedaan laporan soal cedera tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Silva dan Fabio Silva meminta latihan tertentu bersama asistennya, Pedro, sebelum sang gelandang melaporkan masalah fisik kepada staf medis. Sang pelatih mengakui bahwa pemain elite seperti Silva tentu tidak senang ketika tak bisa membela negaranya, tetapi ia menegaskan keputusan itu sepenuhnya didasarkan pada diagnosis yang diberikan kepadanya.