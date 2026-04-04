Sepak bola Italia sedang mengalami salah satu masa tergelapnya setelah tim nasional gagal lolos ke Piala Dunia 2026, menyusul kekalahan mereka dari Bosnia dan Herzegovina melalui adu penalti (1-1, 4-1), sehingga Italia absen dari Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut setelah edisi 2018 dan 2022.

Kekalahan tersebut memicu krisis di dalam Federasi Sepak Bola Italia, di mana ketua federasi, Gabriele Gravina, mengumumkan pengunduran dirinya, diikuti oleh direktur jenderal Gianluigi Buffon, dan kemudian Gattuso sendiri.

Pemilihan presiden baru federasi dijadwalkan pada 22 Juni mendatang, sebagai langkah awal untuk menunjuk pelatih baru dan memulai fase rekonstruksi menyeluruh.

Federasi Sepak Bola Italia menghadapi tantangan besar, terutama mengatasi ketidakseimbangan struktural yang menghambat perkembangan olahraga ini, serta persiapan untuk menjadi tuan rumah Euro 2032 bersama Turki.

Presiden Federasi Sepak Bola Eropa, Aleksander Čeferin, telah memberikan peringatan tegas, menegaskan bahwa turnamen tersebut tidak akan diselenggarakan di Italia kecuali infrastrukturnya selesai tepat waktu.

Surat kabar Italia "La Repubblica" mengungkap detail menarik menjelang pertandingan play-off melawan Bosnia dan Herzegovina, di mana sejumlah pemain tim nasional menanyakan insentif finansial yang dijanjikan jika lolos, yang diperkirakan sebesar 300 ribu euro untuk dibagikan kepada 28 pemain, hal ini memicu ketidakpuasan staf teknis, dan mendorong pelatih Gennaro Gattuso untuk campur tangan dengan alasan waktu yang tidak tepat menjelang pertandingan krusial.

Dengan kegagalan ini, sepak bola Italia memasuki fase kritis yang membutuhkan reformasi mendalam untuk mengembalikan posisi historis dan prestise Azzurri yang hilang di panggung dunia.

