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Kiper Real Madrid Thibaut Courtois meminta rekan-rekan setimnya tetap membumi setelah menang 5-1 atas PSV Eindhoven di Liga Champions pada Selasa malam. Meski skor akhirnya telak, kiper asal Belgia itu menyoroti buruknya penampilan mereka pada babak pertama, yang nyaris membuat Madrid tertinggal jauh.

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Madrid mengamuk setelah gol pembuka mengejutkan Perisic

Madrid bangkit tanpa ampun pada babak kedua untuk menghancurkan PSV dan mempertahankan rekor sempurna mereka. Madrid sempat dikejutkan sebelum jeda ketika pemain veteran Ivan Perisic mencetak gol dari titik penalti untuk memberi tim asal Belanda itu keunggulan saat turun minum. Madrid langsung merespons dengan melakukan tiga pergantian pemain sekaligus saat jeda. Keputusan itu segera membuahkan hasil ketika Federico Valverde mencetak gol penyama kedudukan, sebelum Jude Bellingham, yang masuk saat turun minum, melepaskan tembakan jarak jauh spektakuler untuk membalikkan keadaan.

Dengan momentum sepenuhnya berpihak kepada mereka, para penyerang bintang Madrid meningkatkan intensitas dan membongkar lini belakang PSV yang mulai kelelahan. Kylian Mbappe menunjukkan ketajamannya di kotak penalti lewat dua gol dari jarak dekat yang membuat kemenangan Madrid tak lagi diragukan, sebelum Vinicius Junior melengkapi pesta lima gol itu. Setelah tembakannya membentur rangka gawang pada kedua babak dalam penampilan yang penuh aksi, penyerang sayap asal Brasil itu akhirnya mendapat ganjaran yang pantas menjelang akhir laga dengan penyelesaian tenang untuk memastikan kemenangan telak.

Bidik kepastian finis delapan besar saat melawan Arsenal

Meski Madrid berhasil membalikkan keadaan setelah jeda, Courtois berbicara terus terang dalam penilaiannya seusai laga. Ia langsung mengalihkan fokus ke pertandingan penting di London Utara yang dapat memastikan tempat mereka di delapan besar Liga Champions. Berbicara kepada Ziggo Sport, seperti dikutip oleh NOS, tak lama setelah peluit akhir, Courtois menatap laga melawan Arsenal sembari menyoroti masalah mentalitas yang kerap dialami Madrid.

“Sekarang kami akan menghadapi Arsenal. Itu pertandingan yang sulit. Jika kami menang di sana, kami cukup yakin akan finis di delapan besar. Yang paling penting, kami tidak boleh terlena karena itu sering menjadi masalah kami,” kata Courtois.

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Berikan peringatan tegas setelah sempat terancam PSV

Courtois harus melakukan sejumlah penyelamatan penting agar Madrid tidak tertinggal lebih jauh pada babak pertama. Ia memberikan penilaian terus terang tentang rapuhnya pertahanan Madrid setelah serangkaian penyelamatan krusialnya membuat tim tetap bertahan dalam pertandingan. Kiper asal Belgia itu tidak menahan kritik seusai laga dan memperingatkan rekan-rekan setimnya bahwa Madrid tidak boleh mengulangi kesalahan ceroboh seperti itu seiring meningkatnya persaingan dalam kiprah mereka di Eropa.

“Babak pertama kami tidak bagus,” aku Courtois. “PSV memiliki beberapa peluang emas. Kami bisa saja tertinggal 0-3. Saat turun minum, pelatih menyadarkan kami. Pelatih tidak berteriak, tetapi memperlihatkan rekaman babak pertama kepada kami.”

Courtois redam pembicaraan soal peluang Madrid meraih gelar

Sang kiper menolak terlalu optimistis soal peluang Madrid meraih gelar dan menilai terus terang penampilan timnya yang tidak konsisten. Ketika ditanya apakah Madrid mampu melaju hingga akhir dan kembali mengangkat trofi, Courtois memilih berhati-hati ketimbang menunjukkan keyakinan. Ia menunjuk langsung pada perbedaan mencolok antara penampilan timnya di kedua babak. “Dengan penampilan seperti pada babak kedua, ya. Dengan penampilan seperti pada babak pertama, jelas tidak,” pungkasnya.