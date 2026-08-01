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Herbert HainerGetty

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“Sekarang harus memastikan bahwa ...”: Presiden Bayern Herbert Hainer mengkritik bos FIFA Gianni Infantino dan mengajukan tuntutan yang jelas

World Cup
Bayern Munich

Presiden Bayern Munchen Herbert Hainer menyambut lega dibatalkannya rencana investor FIFA dan melontarkan kritik tajam terhadap langkah badan sepak bola dunia tersebut.

"Ini sebuah keberuntungan bahwa kekacauan ini berlalu secepat saat datangnya, dan bahwa ide gila ini dibatalkan," kata Hainer pada Sabtu sebelum keberangkatan Bayern Munchen untuk tur Asia ke Korea Selatan.

Infantino secara sepihak mengusulkan untuk menjual saham turnamen-turnamen milik federasi dunia kepada investor swasta. Menurut laporan media, Infantino telah menetapkan tenggat persetujuan bagi federasi-federasi anggota hingga 19 September. Pada malam menuju Sabtu, presiden FIFA itu menyatakan perencanaan tersebut dihentikan.

Hainer menuntut: "Sekarang harus dipastikan bahwa ..."

Kritik terhadap Infantino setelah itu sama sekali tidak mereda. Dalam pernyataan masing-masing, konfederasi kontinental UEFA dan CONCACAF melontarkan kritik keras kepada pria Swiss itu dan menuntut penjelasan atas kejadian tersebut. Pers internasional menanggapi mundurnya Infantino dengan ejekan dan cemoohan.

Gianni Infantino Getty Images

"Sekarang harus dipastikan bahwa ide seperti itu tidak lagi muncul," kata Hainer, yang menyebut ketidaktransparanan dalam proses tersebut sebagai sesuatu yang "luar biasa".

"Sepakbola harus tetap menjadi sepakbola," jelas pria 72 tahun itu. "FIFA sebagai induk tertinggi punya tugas mengatur sepakbola. Dan jika investor asing ingin ikut menentukan, maka selalu ada bahaya bahwa prinsip-prinsip dasar dan struktur dasar sepakbola akan diserang dan bahwa akan terjadi penyimpangan."

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