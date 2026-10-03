Montella menanggapi kritik terhadap dirinya dan seruan yang kian lantang agar ia dipecat dengan ketenangan yang demonstratif. "Saya tidak ingin memberi terlalu banyak perhatian pada kritik saat ini. Bersama para pemain ini, setelah 24 tahun kami kembali tampil di Piala Dunia dan promosi ke Liga A," kata pria Italia berusia 52 tahun itu setelah kekalahan 0-3 Turki pada Jumat malam di Liege melawan Belgia.

Setelah tiga pertandingan melawan lawan-lawan kuat, tim Montella berada di dasar klasemen Grup 1 dengan nol poin dan selisih gol 1:8, setelah sebelumnya kalah 0-1 dari Prancis dan 1-4 dari Italia.

"Secara statistik, ini adalah pertandingan yang seimbang. Di level ini, Anda tidak boleh melakukan kesalahan. Jika Anda melakukannya, lawan tidak akan memaafkannya," kata Montella, yang menyebut keberadaan di kasta tertinggi UEFA Nations League sebagai "hak istimewa dan bukan hukuman", serta sebagai dorongan untuk terus berkembang.

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Siapa saja yang tidak bisa dimainkan Montella di Nations League?

Faktanya, tim Montella di Belgia sama sekali tidak setertinggal seperti yang ditunjukkan hasil akhir. Turki memiliki lebih banyak percobaan tembakan, lebih banyak sentuhan bola di kotak penalti lawan, lebih banyak sepak pojok, dan nilai xG yang hanya sedikit lebih rendah dibanding Belgia yang menang, yang gol-golnya dicetak oleh Kevin De Bruyne (2) dan Romelu Lukaku. Melawan Prancis dan Italia pun, tim Montella nyaris menjadi lawan yang sepadan.

Namun, hasil jelas berbicara melawan Montella, terlebih karena pola yang terlihat selama Piala Dunia musim panas lalu kini berlanjut tanpa putus: Turki tidak bermain buruk, tetapi tampil sangat tidak efisien dalam menyerang dan tidak jarang kalah akibat kesalahan individu.

Di Nations League, situasi makin berat karena dua pemain top absolut, Hakan Calhanoglu dan Kenan Yildiz, sejauh ini sama sekali belum bisa dimainkan. Di Liege, Can Uzun dari Eintracht Frankfurt, pemain berkualitas tinggi lainnya, juga absen.

Apa tuntutan media Turki dan nama-nama siapa yang mulai disebut?

Terlepas dari itu, pers Turki menyerukan pencopotan Montella. "Montella harus segera dipisahkan sekarang juga. Dan sekarang akhirnya kalian semua mundur dan pergi!" tulis Hürriyet setelah kekalahan terbaru. "Montella tidak lagi punya apa pun untuk diberikan kepada tim ini. Sepak bola Turki sedang berada dalam krisis."

"Arrivederci Vincenzo Montella!" tulis A Spor, sementara Fotomac sudah berharap setelah laga melawan Italia pada Senin lalu: "Pulanglah!"

Dengan Eddie Howe dan Thomas Frank, Hürriyet juga sudah memunculkan dua calon pengganti potensial. Surat kabar harian berpengaruh itu menyebut keputusan tetap mempertahankan sang pelatih setelah tersingkir di babak penyisihan Piala Dunia sebagai sebuah kesalahan.

Bagaimana catatan Montella sebagai pelatih tim nasional Turki?

Montella mengambil alih jabatan pelatih tim nasional Turki hampir tepat tiga tahun lalu. Ia memulai dengan tiga kemenangan, termasuk kemenangan 3-2 yang sangat disorot di Berlin atas tim pilihan DFB.

Pada Euro 2024 di Jerman, Turki mencapai perempat final, sementara tersingkir lebih awal di turnamen tahun ini di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dinilai sebagai kejutan negatif besar. Dari 39 pertandingan di bawah pelatih asal Italia itu, Turki memenangi 21 laga dan kalah 13 kali.