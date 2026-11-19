Banega pastikan keputusan pensiun

Gelandang veteran itu memutuskan mengakhiri karier gemilang yang berlangsung hampir dua dekade dan membawanya bermain di berbagai benua. "Saya 100% dipastikan pensiun. Sebelumnya saya bilang sudah 80%, tetapi hari ini, saat bermain, saya berkata: sudah cukup, ini bukan lagi untuk saya, saya harus melakukan hal-hal lain," jelas Banega dalam wawancara emosional dengan ESPN.

Pemain berusia 38 tahun itu mengisyaratkan bahwa kondisi fisiknya dan keinginannya melihat talenta muda berkembang turut memengaruhi keputusannya. "Saya praktis sudah tua, saya sudah sangat menikmati semuanya. Saya sama sekali tidak ingin mengambil tempat anak-anak muda yang menjanjikan di klub mana pun," tambahnya.

Penampilan profesional terakhir sang pengatur serangan terjadi pada Mei saat membela Defensa y Justicia melawan Gimnasia Mendoza. Laga itu menandai akhir perjalanan panjang yang dimulai di Newell's Old Boys dan Boca Juniors.

Banega mengaku siap menyambut babak baru dalam hidupnya di luar lapangan. Ia menyatakan bahwa kini gilirannya menyaksikan pertandingan dari sudut pandang berbeda.

Pertandingan berikutnya MIA Major League Soccer 18.00 COL Tonton

Tak ada reuni dengan Messi di Inter Miami

kesimpulan tersebut dan bahwa bahkan hubungan pribadi yang paling erat pun tidak akan cukup untuk menariknya kembali ke rutinitas berat sepakbola profesional. Fokusnya sepenuhnya tertuju pada kehidupan setelah sepakbola, bukan mengejar bayaran terakhir atau penutup karier yang menyita perhatian di liga yang sedang berkembang.

Keputusan gelandang itu memastikan ia mengakhiri karier sesuai keinginannya sendiri, alih-alih membiarkannya meredup. Dengan begitu tegas menutup peluang ke Inter Miami, ia menunjukkan keteguhan pada pilihannya yang hanya mampu dipertahankan sedikit pemain ketika dihadapkan pada kesempatan bermain bersama Messi. Banega kini akan beralih ke proyek-proyek pribadi, meski ia telah mengindikasikan bahwa untuk saat ini ia tidak berniat berkarier sebagai pelatih atau agen pemain dalam waktu dekat.

Warisan kesuksesan di Eropa dan level internasional

Banega meninggalkan koleksi trofi yang membuat sebagian besar pemain iri, terutama berkat kesuksesan besarnya di Spanyol. Ia paling dikenang atas dua periodenya di Sevilla, tempat ia menjadi sosok legendaris di lini tengah klub tersebut.

Selama bermain di Ramon Sanchez-Pizjuan, ia menjadi bagian penting dari tim yang memenangi tiga gelar Liga Europa. Penampilannya dalam laga-laga final itu kerap menentukan jalannya pertandingan, sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pemain yang bersinar di laga besar pada pentas Eropa.

Perjalanan kariernya juga membawanya ke Valencia, tempat ia meraih gelar Copa del Rey, serta Atletico Madrid dan Inter Milan. Selain pencapaiannya di level senior, Banega merupakan anggota penting generasi emas yang menjuarai Piala Dunia U-20 pada 2007 dan meraih medali emas Olimpiade di Beijing pada 2008.