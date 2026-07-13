Sekali lagi, sepertinya pemain kunci Feyenoord akan hengkang: negosiasi dengan klub Jerman telah dimulai

Kabar kepergian Timon Wellenreuther dari Feyenoord semakin menguat. VfL Wolfsburg dan klub asal Rotterdam tersebut dilaporkan sedang melakukan pembicaraan mengenai transfer kiper tersebut, demikian dilaporkan Florian Plettenberg dari Sky Sport Jerman.

Akhir pekan lalu sudah jelas bahwa Wellenreuther ingin hengkang dari Rotterdam, setelah ia diberi tahu bahwa kontraknya tidak akan diperpanjang.

Kiper tersebut masih terikat kontrak di De Kuip hingga pertengahan 2027. Jika Feyenoord masih ingin menerima biaya transfer untuknya, pemain berusia tiga puluh tahun ini harus hengkang pada musim panas ini.

Pada hari Minggu juga terungkap bahwa Wolfsburg tertarik pada kiper asal Jerman tersebut. Wellenreuther dilaporkan berada di urutan teratas dalam daftar incaran klub yang baru saja terdegradasi dari Bundesliga.

Plettenberg melaporkan pada Senin malam bahwa negosiasi antara kedua klub telah dimulai. Menurut jurnalis tersebut, Wellenreuther menjadi prioritas utama Wolfsburg untuk posisi penjaga gawang.

Sementara itu, Feyenoord sudah cukup lama mencari kiper baru. Tjark Ernst dari Hertha BSC dianggap sebagai calon kiper utama baru klub Stadionclub tersebut. Kicker melaporkan pada hari Minggu bahwa kiper asal Berlin itu tertarik untuk pindah ke Rotterdam.

Wellenreuther telah bermain untuk Feyenoord sejak 2023 dan pernah memenangkan semua gelar utama nasional bersama klub tersebut. Kiper asal Jerman ini telah tampil sebanyak 125 kali untuk klub yang telah 16 kali menjadi juara nasional tersebut dan mencatatkan 37 clean sheet.