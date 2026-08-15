Barcelona meraih keuntungan finansial penting dari transaksi kepergian penyerangnya, Ferran Torres, ke Paris Saint-Germain, yang berkaitan dengan tersedianya ruang besar dalam anggaran gaji, sehingga memberi mereka margin tambahan untuk bergerak selama hari-hari terakhir bursa transfer.

Menurut surat kabar La Vanguardia asal Spanyol: "Klub Catalunya itu mengumumkan kepindahan Ferran Torres ke Paris Saint-Germain, dengan memperoleh 48,8 juta euro, di samping membebaskan sekitar 20 juta euro dari ruang gaji yang dialokasikan untuk mendaftarkan pemain baru."

Penyerang Spanyol berusia 26 tahun itu menandatangani kontrak dengan klub Prancis tersebut hingga tahun 2031, dan akan mengenakan kaus nomor 9.

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Transaksi ini memberi Barcelona dorongan finansial ganda, karena klub memperoleh hasil penjualan, dan pada saat yang sama melepaskan diri dari kewajiban yang terkait dengan kontrak seorang pemain yang hanya tersisa satu tahun, yang mengancam kepergiannya secara gratis pada musim panas 2027.

Barcelona sebelumnya merekrut Torres dari Manchester City pada Desember 2021 dengan nilai tetap 55 juta euro, ditambah 10 juta euro sebagai variabel. Klub tidak membayar nilai variabel tersebut, yang terkait dengan pencapaian target-target sulit, di antaranya menjuarai Liga Champions Eropa atau meraih penghargaan Ballon d'Or bagi sang pemain.

Menurut sumber yang sama, Valencia, klub pertama dalam perjalanan karier Torres, akan memperoleh hampir satu juta euro dari transaksi ini, sebagai pihak yang berhak atas persentase yang terkait dengan hak pembinaan.

Torres mencetak 21 gol bersama Barcelona musim lalu, sementara total golnya bersama klub Catalunya itu mencapai 65 gol dalam 207 pertandingan. Selama lima musim, ia meraih tiga gelar bersama klub di Liga Spanyol, Piala Raja Spanyol, dan dua Piala Super Spanyol.

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