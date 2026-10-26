Kemenangan Real Madrid atas Barcelona, kemarin Minggu, menghalangi klub Catalan tersebut dari sebuah kejadian langka dalam sejarah pertandingan El Clasico.

Real Madrid menang atas Barcelona dengan skor 2-1, kemarin Minggu, di Stadion Camp Nou, pada laga El Clasico Liga.

Kedua tim memasuki pertandingan dengan keseimbangan sempurna dalam sejarah pertemuan langsung di antara keduanya, di mana masing-masing telah meraih kemenangan dalam 106 pertandingan, sementara 52 pertandingan berakhir imbang antara kedua tim.

Kemenangan Barcelona akan berarti keunggulannya dalam total pertemuan langsung antara kedua tim, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya kecuali satu kali sejak tahun 1932.

Pada Maret 2019, Barcelona meraih kemenangan atas Real Madrid, menambah koleksinya menjadi 96 kemenangan berbanding 95 kemenangan untuk Real Madrid.