Bagikan Ikuti GOAL di Google

Manajer Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menuntut para pemainnya mempertahankan rasa lapar dan sikap tanpa ampun menjelang derbi Liga Primer melawan Crystal Palace pada Sabtu. De Zerbi juga memberikan kabar penting mengenai kebugaran James Maddison dan memuji penyerang muda Mathys Tel setelah kemenangan bersejarah mereka di kandang Chelsea.

Iklan

Tottenham incar momentum setelah kemenangan bersejarah di Stamford Bridge

Tottenham Hotspur menjamu Crystal Palace di Tottenham Hotspur Stadium dengan tekad melanjutkan dua kemenangan beruntun di Premier League. Tim asuhan Roberto De Zerbi menghadapi derbi London ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan langka dan bersejarah 3-0 di kandang rivalnya, Chelsea.

Palace datang dengan menempati posisi ke-17 di bawah manajer baru Pierre Sage, setelah kesulitan meraih hasil dan mencetak gol dalam beberapa pekan terakhir.

Meski baru meraih hasil gemilang, De Zerbi menegaskan skuadnya harus tetap membumi dan lapar akan kesuksesan lebih lanjut.

De Zerbi tuntut skuad Tottenham terus lapar akan kemenangan

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, De Zerbi menekankan bahwa dua kemenangan hanyalah batu loncatan, bukan tujuan akhir. "Kami belum mencapai tujuan kami. Kami ingin membuat para suporter kami bahagia, bukan sekarang, melainkan pada akhir musim," kata De Zerbi.

Iklan Iklan

"Sekarang kami harus terus berusaha, tetap fokus, meningkatkan semangat dan hasrat untuk memenangkan pertandingan secara beruntun... Langkah yang harus diambil klub ini adalah memenangkan pertandingan secara beruntun dan menjaga amarah dari hari ke hari, pertandingan ke pertandingan, kemenangan ke kemenangan. Sekali atau dua kali saja tidak cukup."

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya TOT Premier League 13.30 CRY

De Zerbi memuji kelompok pemimpin di ruang ganti, termasuk James Maddison, Pedro Porro, dan Micky van de Ven, karena menjaga standar tim tetap tinggi.

Maddison siap bermain, De Zerbi puji perkembangan Tel

De Zerbi mengonfirmasi bahwa pengatur serangan andalannya, James Maddison, telah cukup pulih untuk tampil melawan Palace meski beban latihannya masih diatur. "James siap bermain. Dia pemain istimewa bagi kami, pemain istimewa karena memiliki karakteristik unik yang berbeda dari semua pemain lain," ujar De Zerbi.

Iklan

Manajer asal Italia itu juga membahas perkembangan Mathys Tel setelah golnya yang menonjol saat menghadapi Chelsea. "Saya bangga dan senang, terutama untuknya, karena saya senang bekerja demi para pemain, membantu mereka berkembang," jelas De Zerbi.

"Mathys bekerja sangat keras. Dia pemain yang cerdas. Potensinya sangat, sangat besar. Menurut saya, aspek yang berkembang darinya adalah pengambilan keputusan, keputusan terakhir."

Iklan

Ujian berat menanti saat menghadapi Palace asuhan Pierre Sage

Saat membahas calon lawannya, De Zerbi menyatakan rasa hormat yang tinggi kepada pelatih Crystal Palace, Pierre Sage, serta menyoroti tantangan berlaga di beberapa kompetisi sekaligus.

"Saya sangat mengenal Pierre Sage. Dia pelatih yang sangat bagus... Tidak mudah bermain di tiga kompetisi karena mereka bermain di Premier League, Liga Eropa, dan Piala Carabao," kata De Zerbi.

Iklan

Tottenham akan berusaha memanfaatkan momentum mereka untuk mengamankan tiga poin penting lainnya di hadapan para pendukung sendiri.