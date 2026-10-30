Tottenham incar momentum setelah kemenangan bersejarah di Stamford Bridge
Tottenham Hotspur menjamu Crystal Palace di Tottenham Hotspur Stadium dengan tekad melanjutkan dua kemenangan beruntun di Premier League. Tim asuhan Roberto De Zerbi menghadapi derbi London ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan langka dan bersejarah 3-0 di kandang rivalnya, Chelsea.
Palace datang dengan menempati posisi ke-17 di bawah manajer baru Pierre Sage, setelah kesulitan meraih hasil dan mencetak gol dalam beberapa pekan terakhir.
Meski baru meraih hasil gemilang, De Zerbi menegaskan skuadnya harus tetap membumi dan lapar akan kesuksesan lebih lanjut.
De Zerbi tuntut skuad Tottenham terus lapar akan kemenangan
Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, De Zerbi menekankan bahwa dua kemenangan hanyalah batu loncatan, bukan tujuan akhir. "Kami belum mencapai tujuan kami. Kami ingin membuat para suporter kami bahagia, bukan sekarang, melainkan pada akhir musim," kata De Zerbi.
"Sekarang kami harus terus berusaha, tetap fokus, meningkatkan semangat dan hasrat untuk memenangkan pertandingan secara beruntun... Langkah yang harus diambil klub ini adalah memenangkan pertandingan secara beruntun dan menjaga amarah dari hari ke hari, pertandingan ke pertandingan, kemenangan ke kemenangan. Sekali atau dua kali saja tidak cukup."
Topik Terkait
De Zerbi memuji kelompok pemimpin di ruang ganti, termasuk James Maddison, Pedro Porro, dan Micky van de Ven, karena menjaga standar tim tetap tinggi.
Maddison siap bermain, De Zerbi puji perkembangan Tel
De Zerbi mengonfirmasi bahwa pengatur serangan andalannya, James Maddison, telah cukup pulih untuk tampil melawan Palace meski beban latihannya masih diatur. "James siap bermain. Dia pemain istimewa bagi kami, pemain istimewa karena memiliki karakteristik unik yang berbeda dari semua pemain lain," ujar De Zerbi.
Manajer asal Italia itu juga membahas perkembangan Mathys Tel setelah golnya yang menonjol saat menghadapi Chelsea. "Saya bangga dan senang, terutama untuknya, karena saya senang bekerja demi para pemain, membantu mereka berkembang," jelas De Zerbi.
"Mathys bekerja sangat keras. Dia pemain yang cerdas. Potensinya sangat, sangat besar. Menurut saya, aspek yang berkembang darinya adalah pengambilan keputusan, keputusan terakhir."
Ujian berat menanti saat menghadapi Palace asuhan Pierre Sage
Saat membahas calon lawannya, De Zerbi menyatakan rasa hormat yang tinggi kepada pelatih Crystal Palace, Pierre Sage, serta menyoroti tantangan berlaga di beberapa kompetisi sekaligus.
"Saya sangat mengenal Pierre Sage. Dia pelatih yang sangat bagus... Tidak mudah bermain di tiga kompetisi karena mereka bermain di Premier League, Liga Eropa, dan Piala Carabao," kata De Zerbi.
Tottenham akan berusaha memanfaatkan momentum mereka untuk mengamankan tiga poin penting lainnya di hadapan para pendukung sendiri.