Federasi Sepak Bola Senegal tampaknya telah memutuskan secara final identitas pelatih barunya, setelah mengumumkan penunjukan pelatih asal Prancis, Patrick Vieira, untuk memimpin "Singa Teranga". Namun, sejumlah pernyataan dari dalam federasi kembali membuka berkas ini, setelah terungkap bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak belum mencapai tahap final.

Bakary Cissé, anggota Komite Eksekutif Federasi Sepak Bola Senegal, menjelaskan dalam wawancaranya dengan radio "RFM" bahwa kesepakatan dengan Vieira masih dalam kerangka awal, seraya menegaskan bahwa negosiasi terkait aspek-aspek hukum kontrak belum selesai.

Cissé berkata: "Kami memiliki kesepakatan awal dengan Patrick Vieira," sebelum menambahkan: "Kami masih melanjutkan negosiasi terkait syarat-syarat hukum."

Kesepakatan awal, bukan penandatanganan final

Pernyataan anggota Komite Eksekutif tersebut berarti bahwa Federasi Senegal mengumumkan Vieira sebagai pelatih baru timnas pada saat seluruh rincian hukum kontrak belum diputuskan secara final.

Jika versi ini benar, maka pengumuman federasi mendahului selesainya negosiasi, sebuah langkah yang dapat menempatkan lembaga tersebut dalam posisi yang memalukan, terutama karena "kesepakatan awal" belum mencapai level penandatanganan resmi dan final.

Selama poin-poin kontraktual belum disetujui secara penuh, kemungkinan terjadinya perubahan sikap secara teoretis tetap terbuka, meskipun kedua belah pihak telah mencapai pemahaman mengenai garis besar kesepakatan.

Diamnya Vieira menimbulkan pertanyaan

Ketidakjelasan semakin bertambah akibat sikap Vieira sendiri, karena pelatih asal Prancis itu belum mengeluarkan pengumuman langsung apa pun terkait penunjukannya sebagai pelatih timnas Senegal sejak pengumuman federasi.

Selama berada di Senegal, mantan pelatih itu mengunggah sejumlah foto dari perjalanannya, di antaranya foto-foto keluarganya saat mengunjungi cagar alam Bandia, dan menyertakan salah satu unggahannya di "Instagram" dengan kalimat "Singa Teranga".

Namun, ironisnya, foto-foto itu adalah foto singa sungguhan selama perjalanan safari, bukan bintang-bintang timnas Senegal yang dipimpin Sadio Mané, sehingga kalimat tersebut dapat menampung lebih dari satu tafsiran, tanpa menjadi pengumuman resmi mengenai tugas barunya.

Setelah itu, Vieira mengunjungi Tanjung Verde, negara asal usul kakeknya, tetapi hingga kini ia belum mengungkap rincian apa pun yang menegaskan rampungnya kontraknya secara resmi dengan Federasi Senegal.

Kebisuan ini tampak selaras dengan pernyataan Bakary Cissé, yang mengisyaratkan bahwa kesepakatan belum ditutup secara final.

Negosiasi yang tidak mudah

Mencapai kesepakatan dengan Vieira bukanlah hal yang mudah, karena negosiasi menyaksikan sejumlah poin perselisihan sebelum mencapai tahap kesepakatan awal.

Pada awalnya, pelatih asal Prancis itu menginginkan gaji yang mendekati 100 ribu euro per bulan, sebelum tercapai penyelesaian yang menetapkan ia menerima sekitar 35 juta franc Afrika per bulan, atau sedikit lebih dari setengah tuntutan awalnya.

Pilihan atas Vieira dan pembentukan staf teknisnya juga memicu perdebatan di dalam federasi, setelah Abdoulaye Fall ingin memberinya ruang otonomi yang luas, sebelum menghadapi keberatan dari pihak Komite Eksekutif.

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