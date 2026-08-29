Earnest Stewart sebagai direktur teknik PSV masih akan menghadapi beberapa hari yang sibuk. Joel van den Berg yang bertalenta sudah dekat dengan transfer ke Celtic, demikian dilaporkan sumber-sumber tepercaya kepada Eindhovens Dagblad. Selain itu, Sami Ouaissa, Ayoni Santos, dan Sam Lammers justru harus datang untuk memperkuat PSV.

PSV dan Celtic tampaknya akan mencapai kesepakatan soal transfer Van den Berg, karena klub Skotlandia itu bersedia membayar hingga empat juta euro untuk gelandang tersebut. Talenta berusia sembilan belas tahun itu merupakan bagian dari skuad utama PSV dan masih terikat kontrak di Eindhoven hingga pertengahan 2028.

Van den Berg sejauh ini sudah bermain selama 154 menit, yang terbagi dalam enam laga di tim utama. Bersama Jong PSV, ia tampil 39 kali. Dalam penampilannya itu, ia mencatatkan sebelas gol dan empat assist.

Rekrutan baru segera datang

Pelatih Peter Bosz sebelumnya sudah menyambut empat rekrutan baru, yakni Filip Kostic, Sven Mijnans, Kodai Sano, dan Lutsharel Geertruida (pinjaman). Kemungkinan tidak berhenti sampai di situ. PSV pada hari-hari terakhir bursa transfer masih memburu Ouaissa, Lammers, dan Santos.

Lammers harus didatangkan dari FC Twente, tempat ia di bawah asuhan John van den Brom menjadi pilihan ketiga di posisi penyerang. Menurut pemantau PSV Rik Elfrink, negosiasi masih berlangsung, sehingga belum ada tanda-tanda kesepakatan tercapai.

Santos juga menjadi target untuk memperkuat skuad Bosz. Sebelumnya pada bulan ini, sebuah tawaran untuk gelandang berusia 21 tahun itu ditolak. Menurut jurnalis transfer Mounir Boualin, tawaran tersebut bernilai ‘beberapa juta euro’.

Klub Rotterdam itu ingin mengantongi sekitar 5 hingga 5,5 juta euro untuk produk akademi mereka. Santos tidak masuk dalam skuad Sparta Rotterdam untuk pertandingan melawan Excelsior pada Sabtu, karena pikirannya tidak tertuju pada laga tersebut, seperti disampaikan pelatihnya Rogier Meijer kepada ESPN.

Terakhir, PSV juga masih memburu Ouaissa. Klub asal Eindhoven itu bersedia membayar delapan juta euro untuk pemain sayap kanan NEC tersebut, yang secara pribadi sudah mencapai kesepakatan dengan juara bertahan liga.



