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Pemain timnas Republik Irlandia, Troy Parrott, menjadi pesepakbola terbaru di Spanyol selatan yang rumahnya diincar penjahat saat ia sedang membela Real Betis. Beberapa penyusup bertopeng menerobos masuk ke rumah penyerang itu di pinggiran Sevilla saat pertandingan La Liga melawan Barcelona berlangsung di La Cartuja, Sabtu lalu.

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Kamera keamanan merekam penyusup yang pergi dengan tangan kosong

Menurut laporan media Spanyol, sekelompok pria bertopeng membobol rumah pemain asal Irlandia itu di kompleks perumahan El Zaudin, Bormujos, saat ia tampil sebagai pemain pengganti pada babak kedua dalam kekalahan 5-2 dari Barcelona pada Sabtu. Meski rekaman CCTV rumah memperlihatkan kelompok tersebut masuk dan keluar dari properti di pinggiran kota itu, mereka kabur tanpa mencuri barang apa pun. Garda Sipil telah membuka penyelidikan atas pembobolan tersebut.

Penyerang sayap Brasil mengalami kejadian serupa

Pembobolan pada Sabtu itu terjadi hanya berselang lebih dari sepekan setelah rekan seklub Parrott, Antony, mengalami pembobolan di rumahnya sendiri saat membela Betis dalam kemenangan atas Porto di Liga Champions. Meski salah satu putra mantan penyerang Manchester United itu berada di dalam rumah saat kejadian, klub Andalusia tersebut kemudian memastikan tidak ada yang terluka.

Mengenang keresahan akibat pembobolan itu, Antony menulis di Instagram: "Malam yang seharusnya indah berakhir dengan kemarahan dan frustrasi. Rumah saya dirampok.

"Sulit menggambarkan perasaan ketika rumah Anda dibobol. Semua yang kami peroleh dengan kerja keras dan sepenuh hati diambil oleh seseorang yang tidak tahu betapa sulitnya perjuangan kami untuk mendapatkannya.

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"Yang paling membuat marah bukan hanya kehilangan barang-barang, melainkan juga hilangnya rasa aman di tempat yang seharusnya membuat kami merasa paling terlindungi, serta melihat kegelisahan di mata keluarga saya."

Kelompok bersenjata mengincar pesepakbola di Andalusia

Parrott dan Antony menjadi korban terbaru dalam rentetan perampokan yang mengkhawatirkan terhadap tokoh-tokoh ternama di wilayah tersebut. Senin lalu, lima pria berkerudung membobol rumah mantan kiper Sevilla Sergio Rico di La Juliana dan istrinya, Alba Silva. Mereka menodong anggota keluarga dengan senjata api untuk mencuri jam tangan dan perhiasan. Kejadian itu mengingatkan pada pembobolan rumah Sergio Ramos pada 2023, ketika anak-anak dan para pengasuh mereka berada di dalam rumah saat Sevilla menjalani laga kompetisi Eropa melawan Lens.

Polisi menyelidiki kemungkinan keterkaitan dengan kejahatan terorganisasi

Juru bicara Garda Sipil di Sevilla mengonfirmasi bahwa petugas sedang menyelidiki serangkaian pembobolan di wilayah Aljarafe, meski belum ada penangkapan. Penyidik kini memeriksa kemungkinan kelompok kejahatan terorganisasi yang sama berada di balik serangan-serangan terbaru itu dengan memanfaatkan jadwal pertandingan saat para pemain tidak berada di rumah. Sementara itu, Parrott dan rekan-rekan setimnya di Betis akan berusaha bangkit di lapangan setelah kekalahan telak dari Barcelona.