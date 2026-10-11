Pekan lalu, Sky dan Bild sama-sama melaporkan bahwa telah terjadi terobosan dalam negosiasi antara Kane dan klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu. Penandatanganan kontrak disebut tinggal menunggu waktu. Namun, sejak itu belum ada kabar lebih lanjut. Presiden Herbert Hainer kini menjelaskan apa yang masih menghambat kesepakatan akhir.

"Ada banyak detail yang harus dibahas. Hak citra, hak kepribadian, dan sebagainya. Kami akan menyelesaikan detail-detail itu. Ini bukan soal durasi kontrak atau hal serupa," kata Hainer kepada Bild. "Saya sangat optimistis. Saya tahu dari Jan Dreesen dan jajaran direksi kami bahwa pembicaraan berjalan sangat baik. Harry dan keluarganya merasa sangat nyaman di München. Saya sangat, sangat optimistis bahwa semuanya akan segera rampung."

Begitu detail-detail terakhir itu diselesaikan, Kane akan menandatangani kontrak baru setidaknya hingga 2029. Baru-baru ini, Sport Bild melaporkan bahwa perpanjangan hingga 2030 juga masih memungkinkan. Langkah ini tidak lazim mengingat usia Kane yang sudah 33 tahun, tetapi menurut anggota dewan pengawas Karl-Heinz Rummenigge, hal itu sepenuhnya dapat dibenarkan.

"Dulu saya akan mengatakan: Untuk pemain berusia di atas 30 tahun, pada prinsipnya kontrak seharusnya hanya diberikan untuk satu tahun. Namun, ada pengecualian jika Anda yakin terhadap seorang pemain. Dan kami yakin terhadap Harry," kata Rummenigge baru-baru ini kepada Abendzeitung. Ia menegaskan, "Jangan lupa: Dalam tiga tahun, ia hanya sekali cedera. Saya sendiri ingat: Ketika usia saya sudah menginjak kepala tiga, saya sudah cukup sering mengalami masalah otot."

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Akankah Michael Olise Menggeser Harry Kane sebagai Pemain Bergaji Tertinggi di Bayern?

Selain itu, Kane tetap menjadi salah satu megabintang Bayern dan, menurut pengakuannya sendiri, saat ini berada "di puncak karier saya". Penyerang top Inggris itu, bersama Lamine Yamal dan Kylian Mbappe, merupakan satu dari tiga kandidat utama peraih Ballon d'Or yang prestisius. Sejak bergabung dari Tottenham Hotspur pada 2023, ia telah mencetak 152 gol dan menyumbang 37 assist dalam 155 pertandingan kompetitif untuk Bayern.

Gaji Kane yang dilaporkan sebesar 25 juta euro diperkirakan tidak berubah. Namun, dalam beberapa bulan mendatang, posisinya sebagai pemain bergaji tertinggi Bayern bersama Jamal Musiala mungkin akan tergeser. Sebab, setelah kontrak Kane ditandatangani, para petinggi Bayern diperkirakan akan mengalihkan fokus untuk memperpanjang kontrak Michael Olise. Negosiasi dengan megabintang asal Prancis itu berpotensi jauh lebih rumit dibandingkan dengan Kane.

Meski demikian, Rummenigge baru-baru ini juga mengaku "sangat yakin" bahwa pemain menyerang yang diminati banyak pihak itu akan memperpanjang kontraknya lebih awal hingga 2032 dan, seperti Kane, ingin "bertahan lama di Bayern". Baru-baru ini, Sky melaporkan bahwa klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu ingin menawarkan gaji tertinggi dalam sejarah klub kepada Olise agar ia tertarik bertahan dalam jangka panjang.