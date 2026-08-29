Terlepas dari keterbatasan personel dalam skuad Werkself, pelatih baru Leverkusen itu tetap tidak mengandalkan pemain internasional berpengalaman tersebut di lini tengah. Baik penjualan Exequiel Palacios ke klub Premier League Ipswich Town maupun penyakit metabolisme yang dialami talenta 17 tahun Kennet Eichhorn tidak membuat Martínez mengubah pandangannya terhadap pemain serbabisa bertahan berusia 31 tahun itu.

Sang pelatih kepala menegaskan situasinya yang buntu itu dalam konferensi pers dengan kata-kata yang tegas: "Sejujurnya saya tidak berbicara dengannya. Penilaiannya pada saat ini masih sama. Dia sempat cedera dan tidak bermain pada pekan lalu." Jadi, pendekatan antara kedua pihak tidak terjadi bahkan setelah perubahan skuad terbaru.

Namun, Martínez kemudian menambahkan: "Tentu situasinya tidak identik setelah kepergian Palacios. Tetapi saya tidak bisa mengubah sikap saya jika saya masih belum berbicara dengan Robert. Jika ada yang berubah, saya akan berbicara dengannya. Kita akan lihat apa yang terjadi di bursa transfer dan dalam beberapa hari ke depan. Jika semuanya sudah jelas, saya akan berbicara dengan semua pemain."

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Klub mana yang tertarik pada Robert Andrich?

Jajaran pimpinan Bayer dikabarkan sudah menyarankan gelandang tersebut untuk pindah. Klub yang berpotensi menampungnya disebut-sebut adalah RB Leipzig, seperti yang belakangan dilaporkan Sky .

Di sana, pelatih baru Martin Demichelis melihat adanya kebutuhan di pusat lini tengah. Namun, menurut laporan tersebut, sejauh ini dari klub Saxony itu "masih belum ada pendekatan langsung". Karena Werkself tampaknya tidak akan menghalangi kepergian sang pemain senior jika ada tawaran yang sesuai, masih bisa ada perkembangan signifikan dalam situasi ini pada sisa hari-hari bursa transfer musim panas.

Bagi pemain 31 tahun itu, ini akan menjadi puncak sementara dari kemunduran karier olahraganya. Setelah Andrich mengambil alih ban kapten di klub Rhineland itu usai kepindahan kapten juara Lukas Hradecky, Martinez langsung mencopotnya dari posisi tersebut. Sebelumnya, pelatih asal Spanyol itu juga sudah menegaskan: "Untuk saat ini, memang benar bahwa di posisi lini tengah itu ia untuk sementara lebih berperan sebagai pelapis. Ia pantas mengetahui hal itu."

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Robert Andrich datang ke Leverkusen dari Union Berlin pada 2021

Di tim DFB pun, gelandang jangkar kuat secara fisik itu kehilangan tempat reguler yang dulu sempat dimilikinya. Pada Euro 2024 di kandang sendiri, Andrich masih bermain di bawah pelatih tim nasional Julian Nagelsmann sebagai pelapis di samping Toni Kroos.

Karena pada musim lalu ia terutama dimainkan di Leverkusen dalam formasi tiga bek sebagai bek tengah dan beberapa kali melakukan blunder serius di sana, Nagelsmann mencoretnya dari skuad untuk Piala Dunia setelah itu.

Pemain kelahiran Potsdam itu pindah ke bawah lambang Bayer dari Union Berlin pada musim panas 2021. Sepanjang karier profesionalnya hingga saat ini, ia telah memainkan total 197 pertandingan di Bundesliga, dengan catatan 20 gol dan 13 assist. Sejak debutnya pada November 2023, ia sudah mengenakan seragam tim nasional Jerman dalam 19 laga internasional.