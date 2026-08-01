Setelah Bayern II secara mengejutkan kalah 0-1 di kandang dari tim promosi SC Eltersdorf pada pekan lalu di laga pembuka Regionalliga, mereka kini juga gagal meraih poin pada pekan ke-2: melawan Wacker Burghausen, tim asal München itu kalah 0-2 pada Jumat malam.

Karena keempat laga uji coba pada pramusim di bawah Dante, yang pada musim ini mengambil pekerjaan sebagai pelatih di tim cadangan klub lamanya saat masih menjadi pemain, juga semuanya berakhir dengan kekalahan, pria Brasil itu kini selalu kalah dalam enam pertandingan pertamanya sebagai pelatih Bayern II. Selisih golnya: 2:16.

Dua kekalahan dalam dua laga kompetitif pertama itu pun menghadirkan catatan pahit yang baru: sejak Regionalliga Bayern diperkenalkan pada musim 2012/13 - selain dua musim di 3. Liga, yang sejak saat itu selalu menjadi kandang tim cadangan FCB - Bayern II belum pernah kalah dalam dua pertandingan pertamanya. Jadi ini adalah start buruk yang bersejarah bagi tim asuhan Dante, dengan nol poin mereka tentu saja berada di dasar klasemen yang memang sama sekali belum berarti apa-apa.

FC Bayern II pantas kalah dari Wacker Burghausen

Di Burghausen, yang pada musim lalu finis di posisi kedelapan klasemen, tim cadangan Bayern mengecewakan terutama pada babak pertama. Wacker menekan dengan intens, pantas unggul lewat gol Felix Bachschmid pada menit ke-22, dan sebenarnya bisa menambah gol lebih awal. Pada menit ke-38, kembali Bachschmid yang mencetak gol untuk menjadikan skor 2-0, yang sekaligus menjadi hasil akhir.

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Tim Bayern yang sangat muda (rata-rata usia starting XI adalah 20 tahun), yang diharapkan dipimpin oleh pemain berpengalaman Benno Schmitz (31, sebelumnya di 1. FC Köln dan RB Leipzig) serta Anton Heinz (28, sebelumnya antara lain di Alemannia Aachen), tampil lebih baik pada babak kedua dan lebih solid dalam bertahan. Setelah jeda, mereka juga sempat memberi beberapa ancaman ke depan, tetapi pertandingan tak lagi benar-benar menghadirkan ketegangan: "Setelah pergantian sisi, kami menyesuaikan beberapa hal dan setelah itu jauh lebih baik. Sayangnya, kami tidak bisa menghadiahi diri sendiri dengan sebuah gol," kata Dante setelah peluit akhir. "Meski begitu, kami harus tetap tegar - yang penting bagi saya adalah kami belajar dari pertandingan ini."

Tentu saja masih terlalu dini untuk membayangkan skenario-skenario horor. Namun jika kesan dari laga-laga uji coba ikut diperhitungkan, bukan tidak mungkin sudah muncul satu atau dua kerutan kekhawatiran di kalangan petinggi Bayern. Pasalnya, degradasi tim lapis kedua ke Oberliga akan menjadi masalah besar bagi sang raksasa juara. Idealnya, mereka bahkan ingin tim kedua bermain di 3. Liga agar para talenta binaan sendiri bisa mendapat prospek menit bermain pada level setinggi mungkin. Karena itu, Regionalliga adalah tuntutan minimum mutlak bagi tim B.

Dante kembali ke FC Bayern dengan penuh euforia

Meskipun Dante tentu belum panik, pekan-pekan pertama yang mengecewakan ini pasti juga memengaruhinya. Sebagai pemain yang membela Säbener Straße dari 2012 hingga 2015 dan antara lain menjadi pahlawan treble pada 2013, pria Brasil itu kembali ke München seusai musim lalu, tepat setelah akhir karier aktifnya di OGC Nizza, untuk langsung mengumpulkan pengalaman pertamanya sebagai pelatih di sana.

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Dengan euforia besar, pria 42 tahun itu datang ke rumah lama yang kini menjadi rumah barunya lagi: "Saya ingin kami bermain dengan gembira. Para pemain muda khususnya harus menikmati saat menginjak gas, agar setelah pertandingan mereka juga bisa bahagia. Tapi itu hanya bisa terjadi dengan kerja keras dan disiplin tinggi," kata Dante sesaat sebelum awal musim.

Setelah start bak mimpi buruk ini, yang kini akan penting adalah menyalakan kembali euforia awal tersebut. Kemenangan atas 1. FC Schweinfurt, tim degradasi dari 3. Liga, pada pertandingan berikutnya Sabtu mendatang tentu akan membantu.