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"Sejarah tidak selalu ditulis melalui prestasi-prestasi heroik"... Hafiz Daraji menghibur Cristiano dengan kata-kata yang menyentuh hati

Portugal vs Spain
Portugal
Spain
World Cup
C. Ronaldo
R. Mahrez
Portugal
Spanyol
AS
Aljazair

Penampilan terakhir Ronaldo di Piala Dunia telah berakhir

  Komentator asal Aljazair, Hafiz Daraji, menghibur legenda Portugal, Cristiano Ronaldo, setelah timnya tersingkir dari babak 16 besar Piala Dunia oleh Spanyol, kemarin Minggu.

Ini menandai penampilan terakhir Ronaldo di Piala Dunia, di mana bintang Portugal tersebut menegaskan bahwa edisi ini adalah yang terakhir baginya.

"El Don" gagal meraih gelar Piala Dunia, satu-satunya gelar yang belum pernah ia raih sepanjang kariernya yang penuh prestasi.

Dragi mengatakan melalui akunnya di "X": "Setelah Luka Modrić, Neymar, Manuel Neuer, dan Riyad Mahrez, kini giliran Cristiano Ronaldo… Legenda lain yang meninggalkan Piala Dunia terakhir dalam kariernya tanpa mengangkat trofi yang didambakan."

Ia melanjutkan: “Nasib serupa dialami oleh para bintang besar sepanjang sejarah sepak bola, seperti Johan Cruyff, Paolo Maldini, Ferenc Puskás, Roberto Baggio, dan Marco van Basten serta lainnya yang telah menorehkan halaman-halaman abadi dalam olahraga ini, namun gelar dunia tetap jauh dari lemari trofi mereka.”

World Cup
Spain crest
Spain
ESP
Belgium crest
Belgium
BEL

Dia menyimpulkan: “Begitulah sepak bola… memberikan kejayaan kepada sebagian orang, dan menghalangi para legenda lainnya untuk mendapatkannya… Sejarah tidak selalu ditulis hanya melalui gelar juara, melainkan juga melalui jejak tak terlupakan yang ditinggalkan para pemain.”



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