"Setiap malam derbi adalah mimpi terburukmu"

Kalimat yang biasa dilantunkan para suporter Real Madrid di setiap kesempatan menghadapi Atletico Madrid, terutama setelah keunggulan telak dalam pertemuan langsung di era sebelum Diego Simeone.

Namun sejak saat itu, banyak hal berubah dan kita menyaksikan Atletico sebagai penantang tangguh bagi klub kerajaan, bahkan pertemuan itu terulang di final Liga Champions Eropa sebanyak dua kali dalam kurun 3 tahun.

Pertemuan antara Real Madrid dan Atletico pun menjadi laga yang dinantikan semua orang di setiap kompetisi, terutama setelah keberhasilan Los Rojiblancos meraih dua gelar liga dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya direbut dari cengkeraman sang tetangga

Pada baris-baris berikut, Kooora mengulas sejarah pertemuan Real Madrid dan Atletico Madrid di Liga Spanyol, Liga Champions Eropa, dan kompetisi lainnya.

Sejarah pertemuan Real Madrid dan Atletico Madrid di Liga Spanyol

Real Madrid memiliki jumlah kemenangan terbanyak dalam derbi ibu kota Spanyol. Dalam 179 pertemuan, klub kerajaan meraih bagian terbesar kemenangan yakni sebanyak 92 kali.

Atletico Madrid juga mampu menang dalam 43 pertandingan, yang terakhir terjadi pada pekan ketujuh Liga Spanyol musim 2026-2027 dengan skor dua gol berbanding satu.

Kompetisi Jumlah pertandingan Kemenangan Real Madrid Kemenangan Atletico Madrid Seri Liga Spanyol 179 92 43 44

Sejarah pertemuan Real Madrid dan Atletico Madrid di Liga Champions Eropa

Pertandingan pertama dalam derbi Madrid di Liga Champions Eropa berlangsung pada 1959 dan saat itu Real Madrid menang dengan skor dua gol berbanding satu. Namun laga derbi paling menonjol terjadi pada dua final Liga Champions Eropa pada 2014 dan 2016, dan pada kedua kesempatan itu Real Madrid meraih gelar juara.

Kompetisi Jumlah pertandingan Kemenangan Real Madrid Kemenangan Atletico Madrid Seri Liga Champions Eropa 11 6 3 2

Sejarah pertemuan Real Madrid dan Atletico Madrid di Copa del Rey

Derbi Madrid pertama sepanjang masa berlangsung di ajang Copa del Rey pada 1923 dan saat itu Real Madrid menang tiga gol tanpa balas. Secara keseluruhan, kedua tim telah bertemu dalam 44 pertandingan di Copa del Rey, dan klub kerajaan meraih kemenangan dalam 18 pertandingan berbanding 12 untuk Los Rojiblancos.

Kompetisi Jumlah pertandingan Kemenangan Real Madrid Kemenangan Atletico Madrid Seri Copa del Rey 44 18 12 14

Sejarah pertemuan Real Madrid dan Atletico Madrid di Piala Super Spanyol

Persaingan memanas di Piala Super Spanyol antara Real Madrid dan Atletico, karena keduanya nyaris seimbang dalam segala hal. Dalam 5 pertandingan, Atletico menang sekali dan Real Madrid dua kali, sementara dua pertemuan berakhir imbang.

Kompetisi Jumlah pertandingan Kemenangan Real Madrid Kemenangan Atletico Madrid Seri Piala Super Spanyol 4 4 1 2

Bagaimana sejarah pertemuan Real Madrid dan Atletico Madrid?

Dari sisi pertemuan-pertemuan utama seperti Liga Spanyol, Liga Champions Eropa, dan Copa del Rey, terdapat keunggulan yang jelas untuk Real Madrid, sementara Atletico unggul di ajang Piala Super dan Piala Liga Spanyol.