Sejarah kembali menang... Teka-teki yang membingungkan dunia itu menghancurkan impian Tuchel

Kutukan historis yang menghantui para pelatih asing di Piala Dunia terus berlanjut, setelah pelatih asal Jerman Thomas Tuchel gagal membawa tim nasional Inggris ke final Piala Dunia 2026, setelah kalah 1-2 dari Argentina di semifinal, sehingga gelar juara dunia tetap sulit diraih oleh tim mana pun yang dilatih oleh pelatih asing.

Di Stadion Atlanta, Rabu malam kemarin, timnas Inggris harus tersingkir setelah sempat unggul satu gol, sebelum Argentina membalikkan keadaan dan memastikan tempatnya di final, di mana mereka akan menghadapi Spanyol yang berupaya merebut kembali gelar juara dunia setelah absen selama 16 tahun.

Aturan historis yang tetap bertahan

Meskipun sepak bola dunia telah mengalami perkembangan pesat, sejarah Piala Dunia tetap mempertahankan aturan yang belum pernah terpecahkan sejak edisi pertama pada tahun 1930, di mana belum pernah ada tim yang menjuarai turnamen ini di bawah kepemimpinan pelatih asing.

Dengan tersingkirnya Inggris, pertandingan final kini menjadi ajang pertarungan antara dua tim yang dipimpin oleh pelatih nasional, yaitu Lionel Scaloni dari Argentina bersama tim “Tango”, dan Luis de la Fuente dari Spanyol bersama tim “La Roja”.

Tuchel adalah pelatih asing terakhir di turnamen ini yang memiliki peluang untuk mengakhiri rekor historis tersebut, namun ia gagal melakukannya setelah tersingkir oleh sang juara bertahan.

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Penampilan luar biasa yang tak membawa hal baru

Edisi 2026 mencatat partisipasi pelatih asing yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana 26 pelatih dari luar negara asal mereka memimpin tim nasional yang berpartisipasi, atau setara dengan 54% dari total 48 tim, meningkat signifikan dibandingkan Piala Dunia Qatar 2022, yang hanya mencatat 9 pelatih asing dari 32 tim, atau 28%.

Sebelum turnamen dimulai, peluang untuk memecahkan rekor ini tampak lebih besar dari sebelumnya, terutama karena 10 dari tim yang dipimpin oleh pelatih asing termasuk dalam 25 besar peringkat dunia.

Pelatih-pelatih ternama tersingkir lebih awal

Namun, turnamen ini secara dini menyingkirkan sejumlah pelatih asing terkemuka, di antaranya Carlo Ancelotti (Italia) bersama timnas Brasil, dan Roberto Martínez (Spanyol) bersama timnas Portugal, setelah kedua tim tersebut tersingkir di babak 16 besar.

Dengan tersingkirnya keduanya, harapan para pelatih asing sepenuhnya bergantung pada Tuchel, sebelum akhirnya juga pupus akibat kekalahan Inggris dari Argentina.

Dengan demikian, sejarah tetap mempertahankan salah satu aturan terkuatnya, di mana Piala Dunia terus menolak menobatkan tim mana pun yang dipimpin oleh pelatih asing sebagai juara, meskipun kehadiran mereka semakin meningkat dalam edisi-edisi terakhir turnamen ini.