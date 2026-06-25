Sejarah kelam menghantui tim-tim tersebut... Jerman mencatatkan rentetan hasil terburuk dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia

Tim nasional Jerman terus mengalami masalah pertahanan di Piala Dunia, setelah kebobolan gol cepat saat menghadapi Ekuador, sehingga menyamai rekor terburuk dalam sejarah partisipasinya di turnamen tersebut.

Dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada putaran ketiga dan terakhir fase grup, gawang Jerman kebobolan pada menit kesembilan melalui Nelson Angulo, yang memanfaatkan umpan terobosan dari rekan setimnya Pedro Vitti untuk menyamakan kedudukan, setelah sebelumnya "Die Mannschaft" sempat unggul lewat gol Leroy Sané pada menit kedua berkat assist dari Florian Wirtz.

9 pertandingan tanpa clean sheet

Menurut situs "Stats Foot" asal Prancis yang berspesialisasi dalam statistik sepak bola, gawang Jerman telah kebobolan setidaknya satu gol dalam 9 pertandingan terakhir yang mereka jalani di Piala Dunia.

Situs tersebut mencatat bahwa rentetan ini menyamai rekor terburuk timnas Jerman dalam hal pertahanan di sejarah Piala Dunia, yang terjadi pada 9 pertandingan pertamanya di turnamen tersebut antara Mei 1934 hingga Juni 1954.

Angka negatif ini mencerminkan krisis pertahanan yang nyata yang dialami juara dunia empat kali tersebut, di saat mereka berusaha memperkuat posisi puncak Grup E yang juga dihuni oleh Pantai Gading, Ekuador, dan Curaçao.