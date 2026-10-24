Para penggemar mengukir laga puncak yang mempertemukan Al Hilal dan Al Qadsiah di Liga Roshn Saudi dengan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Al Hilal mengalahkan Al Qadsiah dengan skor 3-2 dalam laga yang mempertemukan keduanya, Jumat malam kemarin, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, pada pekan kesebelas Liga Roshn Saudi.

Surat kabar "Arriyadiyah" Saudi menyebutkan bahwa laga tersebut mencatatkan rekor terkait kehadiran penonton di tribun Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa laga tersebut dihadiri 20.207 penonton, yang merupakan jumlah maksimum yang diizinkan hadir di tribun stadion, di mana angka itu mewakili 91% dari kapasitas sebenarnya tribun, dengan tambahan zona keamanan pemisah bagi para penonton.

Dengan demikian, laga ini menjadi pemegang rekor kehadiran penonton tertinggi di Wilayah Timur, mengungguli laga Al Ittihad melawan Al Ettifaq yang digelar pada Juni 2022, dengan kehadiran 20.115 penonton.

Perlu diingat bahwa laga ini mempertemukan dua pemuncak klasemen Liga Roshn pada musim ini, dan berakhir dengan melesatnya Al Hilal ke puncak klasemen dengan 27 poin, unggul dua poin atas Al Qadsiah yang turun ke peringkat ketiga, di belakang Al Nassr berdasarkan selisih gol.