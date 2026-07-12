Sejak tahun 1992... Peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di babak semifinal Piala Dunia

Edisi Piala Dunia 2026 kali ini memang tidak luput dari kejutan dan ketegangan, namun pada tahap-tahap krusialnya, turnamen ini berakhir dengan pemandangan yang mencerminkan keseimbangan kekuatan dalam sepak bola dunia, setelah tim-tim terkemuka berhasil menancapkan kehadiran mereka di babak semifinal.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah peringkat FIFA, empat tim teratas dunia lolos ke babak semifinal Piala Dunia. Setelah Argentina lolos dengan susah payah ke babak empat besar berkat kemenangan 3-1 atas Swiss setelah perpanjangan waktu, terciptalah momen bersejarah yang belum pernah terjadi sejak diluncurkannya peringkat dunia tim nasional pada tahun 1992.

Menurut jaringan TYC Argentina, sejak diberlakukannya peringkat FIFA—yang menilai tim berdasarkan hasil pertandingan sepanjang tahun—belum pernah terjadi sebelumnya bahwa empat tim teratas dalam peringkat dunia masuk ke babak semifinal Piala Dunia, khususnya pada edisi 2026.

Timnas Prancis memimpin peringkat dunia saat ini, diikuti oleh Argentina, kemudian Spanyol, dan terakhir Timnas Inggris.

Meskipun Argentina memulai turnamen ini sebagai pemuncak peringkat, Prancis berhasil merebut posisi pertama selama Piala Dunia yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Timnas Prancis akan menghadapi timnas Spanyol di semifinal pertama, Selasa, di Stadion Dallas, sementara Argentina akan berhadapan dengan Inggris, Rabu, di Atlanta.

Kedua pemenang akan melaju ke final yang dijadwalkan pada 19 Juli di Stadion New York/New Jersey.

Baca juga: Pernyataan provokatif di saat sensitif... Apakah Bellingham akan absen saat melawan Argentina?

Baca juga: Sangat mengaguminya... Bintang Maroko masuk dalam radar Milan

