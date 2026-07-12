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FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

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Sejak tahun 1992... Peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di babak semifinal Piala Dunia

England vs Argentina
England
Argentina
World Cup
France vs Spain
France
Spain
Inggris
Argentina
AS
Prancis
Spanyol

Momen bersejarah bagi kuartet terkuat di dunia

Edisi Piala Dunia 2026 kali ini memang tidak luput dari kejutan dan ketegangan, namun pada tahap-tahap krusialnya, turnamen ini berakhir dengan pemandangan yang mencerminkan keseimbangan kekuatan dalam sepak bola dunia, setelah tim-tim terkemuka berhasil menancapkan kehadiran mereka di babak semifinal.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah peringkat FIFA, empat tim teratas dunia lolos ke babak semifinal Piala Dunia. Setelah Argentina lolos dengan susah payah ke babak empat besar berkat kemenangan 3-1 atas Swiss setelah perpanjangan waktu, terciptalah momen bersejarah yang belum pernah terjadi sejak diluncurkannya peringkat dunia tim nasional pada tahun 1992.

Menurut jaringan TYC Argentina, sejak diberlakukannya peringkat FIFA—yang menilai tim berdasarkan hasil pertandingan sepanjang tahun—belum pernah terjadi sebelumnya bahwa empat tim teratas dalam peringkat dunia masuk ke babak semifinal Piala Dunia, khususnya pada edisi 2026.

Timnas Prancis memimpin peringkat dunia saat ini, diikuti oleh Argentina, kemudian Spanyol, dan terakhir Timnas Inggris.

Meskipun Argentina memulai turnamen ini sebagai pemuncak peringkat, Prancis berhasil merebut posisi pertama selama Piala Dunia yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

World Cup
France crest
France
FRA
Spain crest
Spain
ESP
World Cup
England crest
England
ENG
Argentina crest
Argentina
ARG

Timnas Prancis akan menghadapi timnas Spanyol di semifinal pertama, Selasa, di Stadion Dallas, sementara Argentina akan berhadapan dengan Inggris, Rabu, di Atlanta.

Kedua pemenang akan melaju ke final yang dijadwalkan pada 19 Juli di Stadion New York/New Jersey.

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