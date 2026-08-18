Pelatih kepala Arsenal asal Spanyol, Mikel Arteta, menunjukkan antusiasme besar untuk melanjutkan pembangunan tim setelah meraih gelar Liga Primer Inggris musim lalu, seraya berjanji untuk berupaya mengubah "The Gunners" menjadi "klub terbaik di dunia".

Klub asal London itu mengangkat trofi liga musim lalu untuk pertama kalinya dalam 22 tahun, dan bergegas bergerak di bursa transfer untuk memperkuat skuad serta mempertahankan gelarnya melalui perekrutan sejumlah pemain menonjol seperti Christian Tzolis dan Bruno Guimaraes. Arteta menegaskan bahwa klub akan terus membidik para pemain elite untuk membawa Arsenal ke puncak.

Arteta mengatakan dalam pernyataan kepada jaringan "Sky Sports" pada acara peluncuran musim baru menjelang laga pembuka melawan Coventry pada Jumat malam: "Ambisi klub dan manajemen benar-benar tertuju pada menjadikan Arsenal klub terbaik di dunia. Untuk mewujudkan hal itu, Anda harus memiliki fasilitas terbaik, stadion tercanggih, suporter terhebat, di samping memiliki skuad dan anggota terbaik di dunia; karena merekalah yang menentukan pertandingan dan menjadi pembeda di momen-momen krusial."

Pelatih asal Spanyol itu melanjutkan penjelasannya: "Inilah yang kami coba bangun bersama para pemain kami saat ini, dan bersama para pemain baru yang kami upayakan untuk kami datangkan agar menciptakan pembeda yang nyata bagi Arsenal."

Arsenal memasuki musim baru sebagai kandidat utama untuk mempertahankan gelarnya, hal yang mereka tegaskan dengan kemenangan telak atas Manchester City dengan skor 3-0 tanpa balas dalam laga Community Shield pada hari Minggu. Arteta mengomentari posisinya sebagai favorit dengan mengatakan: "Saya rasa antisipasi ini adalah bagian dari dunia sepak bola, dan saya benar-benar nyaman dengan situasi ini. Yang sungguh penting bagi saya adalah ketika saya menatap mata para pemain saya dan melihat gairah, tekad, serta keinginan untuk berkembang setiap hari; itulah satu-satunya hal yang menjadi perhatian saya."

Meskipun sejarah Arsenal belum pernah menyaksikan mereka mempertahankan gelar liga sejak dekade 1930-an, Arteta menunjukkan antusiasmenya untuk melewati rintangan bersejarah itu seraya melanjutkan: "Ini adalah peluang luar biasa yang menanti kami, dan kami sepenuhnya menyadari besarnya usaha yang diperlukan untuk mewujudkannya. Namun saya merasakan ambisi, keinginan, dan keyakinan penuh di dalam tim akan kemampuan kami untuk mengulanginya."