Sejak 34 tahun yang lalu... Mengapa para pemain belakang Prancis mengenakan nomor punggung 16?

Nomor (1) memang yang paling umum digunakan oleh para penjaga gawang di seluruh dunia, namun penjaga gawang utama tim nasional Prancis di Piala Dunia 2026, Mike Maignan, bermain dengan nomor 16, hal yang sama juga terjadi pada sejumlah tim nasional Afrika. Apa rahasia di balik nomor ini?

Pada Piala Dunia kali ini, yang merupakan edisi pertama dengan 48 tim, hanya 12 penjaga gawang yang memilih nomor 16.

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Sebagai perbandingan, FIFA mencatat 31 kiper dengan nomor punggung 12 pada musim panas ini, dan 19 kiper lainnya dengan nomor punggung 23, misalnya.

Selain itu, terdapat juga nomor 26, 25, 24, 22, 21, 18, dan 13, serta tentu saja nomor 1, yang tetap menjadi yang paling umum di turnamen ini, karena dipakai oleh 48 kiper dari total 48 kiper, seperti dilaporkan oleh surat kabar Prancis "L'Équipe".

Perlu dicatat bahwa peraturan sangat jelas; Pasal 29.1 Peraturan Piala Dunia menyatakan bahwa “nomor 1 hingga 26 hanya dapat diberikan kepada pemain, dengan nomor 1 secara eksklusif diperuntukkan bagi penjaga gawang”.

Sedangkan untuk Afrika, ada 8 penjaga gawang yang memakai nomor ini, sementara penjaga gawang timnas Prancis telah mengenakan nomor 16 selama 8 edisi Piala Dunia berturut-turut: Fabien Barthez antara tahun 1998 dan 2006, Steve Mandanda pada 2010, Stéphane Rouvier pada 2014, Mandanda lagi pada 2018 dan 2022, serta Mike Maignan pada 2026.

Alasan historis

"Hal ini berawal dari era di mana hanya ada 5 pemain cadangan, dan 16 nama tercantum dalam daftar pertandingan," jelas Denis Hurley, yang mengelola akun @SquadNos yang khusus membahas nomor punggung pemain.

Ia menambahkan: “Sementara banyak negara memberikan nomor 12 kepada kiper cadangan, karena nomor tersebut berada tepat setelah 11 pemain inti, Prancis justru memilih pendekatan sebaliknya, yaitu mengalokasikan nomor tertinggi yang tersedia, yaitu 16, untuk kiper kedua.”

Adapun Senegal, Aljazair, Pantai Gading, Tunisia, dan Republik Demokratik Kongo, yang masing-masing memiliki kiper bernomor punggung 16 di Piala Dunia ini, sulit untuk tidak melihat pengaruh historis Prancis, menurut “L’Équipe”.

Hal yang sama berlaku bagi Maxime Crépot, kiper Kanada, yang lahir di Quebec (yang dipengaruhi budaya Prancis) dan berlatih di Montreal.

Di Prancis, hal ini berawal dari Euro 1992, turnamen pertama di mana nama-nama pemain dicantumkan di bagian belakang seragam. Fabien Barthez mulai menggunakan nomor 16 sejak Euro 1996, saat ia menjadi cadangan Bernard Lama, dan tidak pernah meninggalkannya sejak saat itu.