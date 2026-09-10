Belum terlalu lama berlalu ketika FK Bodö/Glimt masih kesulitan meyakinkan pemain-pemain bahkan dari selatan Norwegia untuk pindah ke tim kejutan di Liga Champions musim lalu itu.

"Para pemain melihat peta dan menyadari bahwa markas kami berada di utara Lingkar Arktik. Di tempat kami dingin, berangin, dan sering hujan. Ke kota besar terdekat di utara perlu sepuluh jam perjalanan dengan mobil. Ke kota besar terdekat di selatan juga sama," kata Frode Thomassen. Pada musim dingin, matahari tidak terlihat selama satu bulan di kota itu.

Dan siapa yang tahu, apakah pria yang kini menjadi CEO dan salah satu wajah dari kebangkitan FK Bodö/Glimt yang sebenarnya nyaris mustahil dalam sepakbola modern itu, setelah puluhan tahun berkarier sebagai pesepakbola profesional, pejabat olahraga, dan profesor universitas di ibu kota Oslo yang relatif hangat, dulu akan bergabung dengan klub itu jika ia tidak lahir dan dibesarkan di kawasan Arktik Norwegia utara.

Namun Thomassen, 59 tahun, kembali ke kampung halamannya pada 2003 dan mulai bekerja di FK Bodö/Glimt, yang saat itu merupakan tim yo-yo, sebagai pelatih muda. Belakangan ia menjadi kepala akademi dan anggota dewan. Ketika klub itu nyaris bangkrut pada 2010, seluruh kota menunjukkan solidaritas kepada tim tersebut: suporter, warga, pengusaha, para nelayan setempat memberi uang, klub terselamatkan, dan pada tahun-tahun berikutnya mereka hampir hanya memainkan pemain binaan sendiri.

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Berapa banyak gelar yang dimenangi Bodö/Glimt dalam beberapa tahun terakhir?

Namun dongeng yang sesungguhnya baru dimulai pada 2017: FK Bodö/Glimt kembali terdegradasi, Thomassen menjadi CEO, dan seorang pria yang bahkan di sepakbola Norwegia pun tidak terlalu dikenal bernama Kjetil Knutsen menjadi asisten pelatih. Saat itu mereka membukukan total omzet 4,2 juta euro per tahun, omzet klub divisi tiga Jerman bahkan saat itu sudah dua kali lebih besar.

Mereka langsung promosi lagi, Knutsen dipromosikan menjadi pelatih kepala. Sisanya seperti demam mimpi semata: runner-up pada 2019, juara pada 2020, yang pertama sepanjang sejarah, lalu juara lagi pada 2021, 2023, dan 2024. Ditambah lagi: pada 2021/2022 mereka baru terhenti di perempat-final Conference League, pada 2022/2023 untuk pertama kalinya tampil di Liga Europa, pada 2024/2025 melaju sampai semi-final Liga Europa, musim lalu mereka untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions dan baru tersingkir di babak 16 besar setelah leg pertama yang sangat kuat dan kejatuhan di leg kedua melawan Sporting Lisbon - setelah sebelumnya antara lain mengalahkan Manchester City, Atletico Madrid, dan Inter Milan.

Dan semua itu dengan tim yang memainkan sepakbola hasil yang intens dalam pressing dan lari, dinamis, memikat, dan tidak pernah hambar, serta yang hingga kini masih hampir sepenuhnya berisi pemain Norwegia, meski kini semakin banyak dari seluruh penjuru negeri. Para pemain yang kembali dari luar negeri di Eropa juga ada: pencetak gol tersukses musim lalu, Jens Petter Hauge, yang pernah bermain untuk Milan dan Eintracht Frankfurt. Kapten: Patrick Berg, yang kembali dari Lens dan ayahnya Örjan Berg bermain selama bertahun-tahun di Swiss pada 1990-an, bahkan sempat setengah tahun di München bersama Die Löwen pada 1992, dan kini menjadi direktur olahraga FK Bodö/Glimt.

Kalau mengikuti keinginan Thomassen, dalam waktu dekat porsi pemain asing juga akan meningkat. "Tentu saja lokasi kami masih sedikit membatasi. Tetapi kami sudah berkembang dan terus berkembang. Saya pikir sekarang kami adalah alamat yang bagus dan bisa menarik bagi pemain dari seluruh Skandinavia." Lingkar Arktik atau tidak, tanpa matahari di musim dingin sekalipun.

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Apa rahasia sukses FK Bodö/Glimt?

Akan berakhir di mana semua ini? "Sekarang kami punya 750.000 pengikut di Instagram, lebih banyak daripada tim Skandinavia mana pun. Saya rasa kami punya potensi untuk menjadi klub favorit kedua semua orang."

Dan mengapa tidak? FK Bodö/Glimt adalah tim yang simpatik dan sedang menanjak dari liga Eropa yang sedang menanjak - tahun ini Bodö dan Viking Stavanger untuk pertama kalinya menghadirkan dua klub Norwegia di kompetisi elite itu - dari sebuah negara sepakbola yang sedang menanjak.

Kisahnya bisa saja lebih buruk. Syarat untuk menjadi salah satu klub kultus sejati juga sudah ada, terlepas dari sukses di lapangan.

Ketika Frode Thomassen mengatakan bahwa mereka adalah klub yang berbicara soal "budaya dan nilai-nilai", itu tidak terdengar seperti jargon pemasaran yang lazim dalam sepakbola modern. "Kami tidak punya investor, kami tidak punya pemilik pribadi. Saya pikir itu adalah kisah yang menarik dalam sepakbola yang sudah menjadi begitu komersial."

Thomassen mengatakan "menarik", dan bukan "sebenarnya mustahil", juga karena ia dan para petinggi lain di FK Bodö/Glimt sangat yakin dengan strategi mereka. "Kami tidak berbicara soal ingin menang dan tidak menetapkan target. Kami berbicara soal performa. Jika kami tampil baik, maka hasil akan datang," katanya, lalu menjelaskan: "Kami punya empat nilai dasar yang harus diwakili klub ini: performa, perkembangan, loyalitas, dan persatuan. Itulah yang menjadi dasar kerja kami."

Apa kesamaan Bodö/Glimt dan FC Bayern München?

Seberapa masuk akal dan matang pun semua ini terdengar, khususnya di sepakbola ini bukan pertama kalinya sebuah organisasi membuang nilai-nilainya ketika sudah mencium sukses besar - dan tumpukan uang. Pada tahun buku terakhir, Bodö/Glimt membukukan omzet sekitar 75 juta euro terutama berkat musim-musim Eropa yang sukses, dan itu jelas level yang sangat berbeda dibanding 2017.

Thomassen tidak terusik oleh hal itu, tetapi ia yakin bahwa mereka di utara Lingkar Arktik tidak akan dibiarkan dikorupsi oleh kesuksesan. "Kelompok orang yang sama sudah bekerja di sini selama sepuluh tahun, kami senang berada di sini dan menempuh jalan ini bersama-sama langkah demi langkah. Belakangan kami juga mengambil risiko, tetapi di sini pun selalu hanya dalam langkah-langkah kecil. Kami menikmati kesuksesan dan fokus untuk berkembang, tetapi kami sama sekali tidak merasa ada ekspektasi terhadap kami."

Alih-alih melakukan hal gila di bursa transfer, mereka membangun stadion baru, tahun depan Arctic Arena ditargetkan rampung. Selain itu mereka berinvestasi di start-up AI dan data untuk menghimpun dengan baik semua informasi yang dikumpulkan sebagai klub dan tim sepakbola, lalu melakukan hal-hal yang masuk akal (dan mungkin bahkan menguntungkan) dengannya. Ya, begitulah yang dilakukan ketika Anda punya rencana dan tidak mengejar mimpi-mimpi liar.

Kini para pendaki puncak yang rasional dari Lingkar Arktik itu pada Kamis di matchday pertama musim baru Liga Champions akan bertandang ke markas FC Bayern München (pukul 21.00, DAZN live). Dan dalam beberapa hal, tim Norwegia itu bahkan bisa memandang sang juara rekor Jerman sejajar - sebab kedua tim baru saja dinominasikan di Ballon d’Or sebagai tim terbaik tahun ini. Namun, tentu saja kesamaan itu berhenti sampai di sana. "Bayern München akan menjadi pertandingan yang sangat spesial bagi kami," kata Thomassen, "ujian yang indah bagi kami". Mereka berharap cukup bagus untuk bisa mengimbangi. Dan jika tidak? "Maka kami akan belajar darinya."