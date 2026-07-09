Seiring meningkatnya kontroversi seputar wasit... Keputusan luar biasa dari FIFA terkait pertandingan Maroko melawan Prancis

Sebuah laporan media pada hari Kamis ini menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah mengambil langkah penting untuk mengatasi kontroversi wasit, dimulai dari pertandingan Maroko melawan Prancis di perempat final Piala Dunia 2026.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menegaskan bahwa pertandingan malam ini, yang akan membuka babak perempat final antara Prancis dan Maroko, akan menyaksikan perkembangan baru yang sangat penting terkait teknologi wasit video (VAR).

FIFA sedang menerapkan sistem baru untuk memastikan efektivitas teknologi ini selama 90 menit pertandingan, dan jika diperlukan, selama 30 menit perpanjangan waktu.

Baik wasit VAR maupun wasit VAR cadangan akan hadir di Stadion Boston malam ini untuk memantau pertandingan perempat final pertama. Wasit VAR akan dijabat oleh Liudan González dari Uruguay, sedangkan wasit VAR cadangan akan dijabat oleh Tatiana Guzmán dari Nikaragua.

Langkah ini memastikan bahwa sistem VAR tidak terpengaruh oleh keadaan darurat apa pun yang mungkin terjadi pada sistem VAR dan ruang “VAR” yang berlokasi di Pusat Penyiaran Internasional (IBC) di Dallas.

Dengan kata lain, jika terjadi gangguan koneksi, wasit video asisten dan wasit video asisten cadangan akan berada di lapangan untuk melakukan tinjauan yang diperlukan, sesuai dengan protokol teknologi video asisten yang disetujui oleh FIFA.

Hal yang sama berlaku jika wasit lapangan, Facundo Tello, perlu meninjau tayangan ulang di layar.

Penting untuk diingat bahwa peraturan FIFA dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada pertandingan yang boleh dihentikan karena kesalahan teknis pada sistem VAR. Oleh karena itu, situasi seperti itu tidak akan pernah terjadi.

Pertandingan ini pada akhirnya akan dipimpin oleh tim wasit yang terdiri dari enam orang asal Argentina. Tim ini dipimpin oleh wasit utama, yang akan didampingi oleh dua asistennya, Juan Pablo Bellati dan Gabriel Chadi.

Sedangkan wasit keempat dan kelima, Dario Herrera dan Cristian Navarro, juga berasal dari Argentina, dan mereka akan didampingi oleh wasit keenam: Hernán Mastrangelo, wasit VAR.

Perlu dicatat bahwa sejak awal turnamen, FIFA menerapkan sistem yang mengharuskan kehadiran wasit video di Pusat Penyiaran Internasional (IBC) di kota Dallas, negara bagian Texas, Amerika Serikat, bukan di dalam stadion tempat pertandingan berlangsung.

Seluruh tim wasit bertugas di pusat terpadu yang dilengkapi secara teknis di Dallas, dan menerima siaran langsung dari semua stadion turnamen di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Namun, sebagai antisipasi terhadap keadaan darurat apa pun, dua wasit dari tim wasit video dipindahkan ke stadion tempat pertandingan Maroko melawan Prancis berlangsung.