Seiring dimulainya jeda internasional, Manchester United memutuskan nasib masa depan Carrick

Sebuah laporan media menyebutkan bahwa Manchester United telah menetapkan keputusannya terkait masa depan pelatih tim utama, Michael Carrick, di tengah merosotnya hasil-hasil.

Setelah menempati peringkat ketiga di Liga Primer Inggris musim lalu di bawah kepemimpinan Michael Carrick, Manchester United mengira bahwa mereka berada di ambang kembalinya secara permanen ke puncak Liga Inggris, namun hal itu tidak terwujud musim ini. Setelah sepuluh pertandingan di Liga Inggris, Manchester United hanya meraih satu kemenangan, dan menempati peringkat kedelapan belas dalam klasemen kompetisi.

Di zona degradasi, Manchester United hanya tertinggal satu poin dari Coventry, tim pertama di luar zona degradasi.

Situasi yang sangat rumit membuat masa depan pelatih Michael Carrick menjadi tidak jelas selama berminggu-minggu.

Pada hari Minggu kemarin, Manchester United sempat tertinggal dua gol tanpa balas, kemudian 4-2 dari Aston Villa, tetapi mereka berhasil merebut hasil imbang 4-4 berkat dua gol di masa tambahan.

Carrick bertahan di Manchester United

Skenario baru yang kontroversial ini tidak mendapat sambutan baik dari media lokal. Surat kabar "Daily Mail" menyerang tim dan pelatihnya dengan keras, menulis: "Hasil-hasil tidak akan menyelamatkan Manchester United dan bencana Carrick. Manchester tidak memiliki tim sepak bola yang sesungguhnya, melainkan sekumpulan pecandu adrenalin. Dan seiring berjalannya waktu, hal ini tidak akan cukup".

Surat kabar itu melanjutkan: "Para pemain Carrick begitu kekurangan kualitas sehingga mereka tidak akan mampu mempertahankan pelatih mereka lebih lama lagi; mereka tampak tidak memadai".

Meski demikian, tampaknya apa yang terjadi kemarin telah memberi pelatih Manchester United peluang untuk bertahan di jabatannya, karena ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengundurkan diri: "Itu tidak akan terjadi. Kami memang belum meraih cukup banyak kemenangan, tetapi saya berharap untuk terus bekerja, memperbaiki penampilan, dan meraih kemenangan".

Menurut sejumlah media Inggris, manajemen klub tampaknya tidak berkeinginan untuk memecat Carrick.

Meskipun periode jeda internasional dianggap sebagai kesempatan ideal untuk melakukan pergantian pelatih, kecenderungan yang dominan tampaknya mengarah pada menjaga kesinambungan, sebagaimana diberitakan oleh surat kabar "Mirror" dan "Manchester Evening News".

Saat ini, suasana tenang menyelimuti Carrington; dan masih harus dilihat apakah dewan direksi Manchester United akan mengubah pendirian mereka atau tidak.