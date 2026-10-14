Pemegang rekor penampilan terbanyak di tim nasional itu mengaku kepada Sport Bild heran dengan kritik terbuka yang menjatuhkan sang kapten setelah kekalahan telak 0-6 dari RB Leipzig pada akhir pekan. Ia pun menyoroti sikap pelatih tim asal Hessen tersebut: "Pernyataan keras tentang Robin Koch mengejutkan saya. Tidak tepat ketika ia menyebut pergantian kaptennya sebagai sebuah kelegaan. Itu tidak terlihat bagus."

Hütter telah menarik keluar Koch saat jeda dan kemudian menuntutnya bertanggung jawab dengan kata-kata tegas. Namun, pada Kamis, pelatih asal Austria itu menepis segala keraguan mengenai posisi pemain tim nasional tersebut. "Ia akan bermain dan tetap menjadi kapten. Tidak ada pertanyaan atau perdebatan soal itu," katanya menjelang pertandingan Bundesliga melawan 1. FC Köln pada Jumat malam.

"Pada akhirnya, yang terpenting selalu performa. Saya juga mengharapkan itu dari seorang pemain pemimpin," jelas Hütter. Koch mengetahui hal itu, dan keduanya telah beberapa kali membicarakannya pekan ini. Hütter mengatakan ia "juga bisa mengganti semua pemain lain" saat menghadapi RB. Menurutnya, Koch "memahaminya dan tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Ia menerimanya dengan sangat baik."

Getty Images

Eintracht Frankfurt dalam krisis: Lothar Matthäus bicara blak-blakan

Matthäus, yang telah mengenal Hütter selama 20 tahun, menyuarakan pandangan serupa dan melontarkan penilaian keras terhadap penampilan Eintracht di Leipzig: "Ia pasti benar-benar tidak puas dengannya. Saya menduga babak pertama di Leipzig menjadi puncak dari semua kekecewaannya. Jika hanya melihat performa, semua pemain seharusnya diganti."

Pertandingan berikutnya SGE Bundesliga 14.30 KOE

Setelah lima pekan pertandingan, tim asal Hessen yang berambisi besar itu berada di peringkat ke-14 klasemen Bundesliga, posisi yang mengecewakan. Mereka hanya meraih lima poin dan telah kebobolan 16 gol. Dengan demikian, Frankfurt saat ini memiliki pertahanan terburuk ketiga, di atas Union Berlin (-17) dan Borussia Mönchengladbach (-18).