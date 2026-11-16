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Bek Arsenal Ben White tersenyum lebar setelah Inggris meraih kemenangan bersejarah 3-2 atas Spanyol di Madrid pada Minggu malam. Meski sempat dibuat cemas menjelang akhir laga setelah Elliot Anderson diganjar kartu merah, Inggris tampil efektif untuk mengakhiri rentetan panjang laga tanpa kekalahan Spanyol di kandang.

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Inggris selamat dari tekanan akhir dalam laga sengit di Madrid

Inggris melesat unggul 3-0 dalam laga Nations League di ibu kota Spanyol. Harry Kane dan Ezri Konsa mencetak gol sebelum Ben White menjebol gawang pada menit ke-58, menuntaskan serangan yang diawali Kane dan diteruskan lewat umpan terobosan Jude Bellingham.

Jalannya pertandingan berubah pada babak kedua ketika Elliot Anderson menerima kartu merah, membuat tim tamu bermain dengan 10 orang. Spanyol memanfaatkan situasi itu lewat penalti Mikel Oyarzabal yang menyusul kartu merah tersebut dan gol Nico Williams untuk menciptakan akhir laga yang menegangkan, namun Inggris bertahan kukuh untuk meraih kemenangan.

White puji ketenangan Inggris setelah Anderson diusir

Berbicara kepada BBC Radio 5 Live seusai peluit akhir, White merasa selisih golnya bisa lebih besar: "Luar biasa. Dari awal hingga akhir, semua pemain tampil sangat baik. Mungkin selisih golnya seharusnya lebih besar, tetapi sejujurnya ini penampilan yang luar biasa.

"Tentu saja, tidak semuanya berjalan sesuai rencana dalam sepakbola. Yang penting adalah bagaimana Anda merespons dan tetap bersatu dalam momen-momen seperti ini, dan itulah yang kami lakukan malam ini."

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White juga mengenang golnya dan kartu merah yang menjadi titik balik pertandingan: "Umpan luar biasa dari Jude dan saya menyelesaikannya dengan baik. Semuanya ditentukan oleh momen-momen tertentu. Tentu saja, kartu merah yang kami terima adalah momen besar. Saya belum melihat tayangan ulangnya."

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Ditanya tentang para pemain Inggris yang berkumpul setelah kehilangan satu pemain, ia menjelaskan: "Tetap tenang. Ketika Anda kekurangan satu pemain, situasinya menjadi lebih sulit dan banyak hal berubah, jadi yang terpenting adalah mengelolanya."

Kemenangan penting hentikan laju 43 laga tak terkalahkan Spanyol

Mengalahkan Spanyol di Madrid menjadi hasil penting bagi Inggris di Nations League. Tuan rumah memasuki pertandingan dengan catatan 43 laga tak terkalahkan, sehingga keberhasilan Inggris membobol pertahanan mereka tiga kali dalam waktu kurang dari satu jam terasa semakin mengesankan.

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Selain kerja sama apik antara Kane, Bellingham, dan White, pertandingan ini memperlihatkan ketangguhan Inggris dalam bertahan. Keberhasilan mereka mengamankan kemenangan meski bermain dengan 10 orang dan kebobolan gol-gol Oyarzabal serta Williams pada fase akhir menegaskan bahwa skuad ini semakin tangguh.

Bangun momentum jelang perempat-final Nations League

Kemenangan tersebut membawa Inggris ke puncak grup Nations League mereka, menggeser Spanyol di klasemen. Kedua negara kini melaju ke perempat-final, dengan Inggris membawa momentum penting menuju fase gugur.

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Setelah membuktikan bahwa mereka mampu membongkar pertahanan lawan elite dan bertahan menghadapi tekanan hebat pada fase akhir dengan 10 pemain di kandang lawan, Inggris telah menetapkan standar tinggi untuk babak delapan besar.