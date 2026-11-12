Seharga 20 juta euro, FC Barcelona dikabarkan mengincar pemain remaja setelah ditolak Tah

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FC Barcelona dikabarkan ingin memperkuat skuadnya dengan mendatangkan bek tengah FC Twente, Ruud Nijstad, pada bursa transfer musim dingin.

Hal itu dilaporkan surat kabar olahraga Spanyol Sport. Menurut laporan tersebut, klub asal Catalunya itu ingin kembali mencoba merekrut Nijstad setelah upaya mereka mendapatkan pemain berusia 18 tahun tersebut pada musim panas lalu gagal. Kontak awal itu belakangan dikonfirmasi oleh direktur olahraga Twente, Erik ten Hag, yang pernah melatih Manchester United dan sejumlah klub lain.

Menurut laporan itu, pelatih Barca Hansi Flick berencana menempatkan Eric Garcia dan Jules Kounde di posisi bek kanan, sehingga ada satu tempat yang tersedia di jantung pertahanan. Flick ingin memiliki satu opsi lain di posisi tersebut selain Pau Cubarsi, Gerard Martin, dan Andreas Christensen. Nijstad pun disebut masih menjadi pilihan yang sangat menarik bagi Barca berkat usia, postur fisik, dan kemampuannya membangun serangan.

Menurut laporan Sky, Jonathan Tah dari FC Bayern juga sempat menjadi opsi. Klub asal Catalunya itu bahkan menanyakan kemungkinan merekrutnya pada bursa transfer musim dingin, mengingat pemain timnas Jerman tersebut tidak lagi memiliki jaminan tempat sebagai starter di samping Dayot Upamecano karena persaingannya dengan Min-jae Kim di FCB. Namun, Tah dan FC Bayern langsung menolak kemungkinan itu, sehingga Nijstad kini kembali berada di urutan teratas daftar incaran Barca.

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Nijstad merupakan jebolan akademi Twente dan, pada usia 18 tahun, telah mencatatkan 32 penampilan di liga kasta tertinggi untuk klub asal Enschede tersebut. Kontraknya masih berlaku hingga 2029, sehingga menurut laporan itu, klubnya mematok harga 20 juta euro untuknya. Nijstad saat ini untuk pertama kalinya bergabung dengan timnas Belanda U-21. Tim yang dilatih mantan pemain Barca, Michael Reiziger, itu akan menghadapi Denmark dalam play-off untuk memperebutkan tempat di Piala Eropa.