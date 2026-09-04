Hal itu dilaporkan surat kabar Bild. Menurut laporan tersebut, pemain 22 tahun itu sudah masuk radar The Cityzens pada Maret lalu, ketika ia menjadi target utama mereka untuk lini tengah. Karena itu, City juga siap membayar 100 juta euro untuk Pavlovic, tetapi sang pemain tidak tertarik meninggalkan Bayern Munchen dan pindah ke Inggris.

Di City, sudah terlihat sejak musim semi bahwa pelatih Pep Guardiola akan berhenti dan Enzo Maresca akan mengambil alih pekerjaannya. Pelatih asal Italia itu juga disebut secara pribadi berupaya mendatangkan Pavlovic, tetapi tanpa hasil. Karena pemain tim nasional Jerman itu secara tegas menolak transfer, klub Inggris tersebut tidak mengajukan tawaran resmi untuknya.

Man City merombak total lini tengahnya pada periode transfer yang baru saja berakhir: Rodri (ke FC Barcelona), Bernardo Silva (ke Real Madrid), Tijjani Reijnders (ke Al-Qadsiah), dan Nico Gonzalez (ke Newcastle) meninggalkan klub. The Cityzens dalam waktu lama hanya bisa menghadirkan Elliot Anderson (seharga 135 juta euro dari Nottingham) sebagai pengganti, tetapi sesaat sebelum bursa transfer ditutup mereka juga mendatangkan Ayyoub Bouaddi (seharga 95 juta euro dari Lille) dan Enzo Fernandez (seharga 145 juta euro dari Chelsea). Secara keseluruhan, City menghabiskan 375 juta euro hanya untuk pemain lini tengah.

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Aleksandar Pavlovic berasal dari akademi Bayern dan tampil dalam 44 pertandingan kompetitif untuk FCB pada musim yang baru saja berakhir. Dalam periode itu, ia mencetak empat gol dan dua assist. Ia menjalani debut untuk tim DFB pada Juni 2024 dan sejauh ini sudah membukukan 15 penampilan internasional.