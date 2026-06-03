Segera setelah pertandingan Belanda melawan Aljazair, Donyell Malen mengirimkan sinyal yang sangat jelas kepada Ronald Koeman

Donyell Malen tidak merasa puas saat mengenang pertandingan perpisahan tim nasional Belanda melawan Aljazair (0-1). Penyerang ini mendapat beberapa peluang, terutama di babak pertama, namun gagal mencetak gol.

Di babak kedua, Malen pindah ke sisi kanan karena kehadiran Memphis Depay. Setelah pertandingan, Malen ditanya oleh reporter NOS Thierry Boon tentang pendapatnya mengenai perdebatan: apakah dia atau Memphis yang harus menjadi penyerang di Piala Dunia?

“Saya hanya harus tampil bagus. Baik di sini maupun di klub, itu benar-benar satu-satunya hal yang saya fokuskan. Tapi di Roma saya bermain sebagai penyerang, itu posisi saya, di situlah saya paling suka bermain. Itu posisi saya,” ujarnya, memberikan sinyal yang sangat jelas kepada Koeman.

“Bukan berarti saya hanya fokus pada itu saja. Tapi di klub saya, saya bermain sebagai penyerang, jadi ya…”, katanya.

Mengenai kerja sama dengan sayap kanan Crysencio Summerville, Malen merasa puas. “Dia berbahaya, dia punya dribel yang bagus dan kami beberapa kali berhasil menembus pertahanan dengan baik. Umpan yang dia berikan sedikit tidak nyaman, tapi dia pasti bisa melihat hal-hal seperti itu.”

“Turnamen masih panjang, jadi kita tidak boleh pergi ke New York dengan suasana hati yang buruk,” kata Malen meredakan kekalahan tersebut. “Kita harus tetap positif dan belajar dari pertandingan seperti ini. Kita tahu apa yang bisa kita lakukan.”