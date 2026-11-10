Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
Brighton & Hove Albion v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

“Segera datangkan dia!” Teddy Sheringham sebut pemain muda berbakat Brighton, Charalampos Kostoulas, sebagai target utama Manchester United yang tengah kesulitan di bursa transfer Januari

Ikuti GOAL di Google

Mantan penyerang Manchester United, Teddy Sheringham, telah menemukan solusi sempurna untuk krisis lini serang klub saat ini. Legenda Manchester United itu meyakini talenta remaja Brighton, Charalampos Kostoulas, adalah pemain yang dibutuhkan untuk mengubah nasib tim yang kini terpuruk di paruh bawah klasemen.

Iklan

Ikon United tunjuk solusi untuk lini serang

Awal musim Manchester United yang buruk membuat klub terpuruk di posisi ke-18, dan Sheringham, sosok yang pernah menjadi favorit di Old Trafford, tahu persis siapa yang harus mereka incar untuk mengatasi masalah itu. Manchester United belum meraih kemenangan dalam delapan pertandingan terakhir di Liga Primer Inggris, dengan hasil terbaru berupa hasil imbang 4-4 yang kacau melawan Aston Villa. Di tengah masa depan manajer Michael Carrick yang berada di ujung tanduk, Sheringham yakin departemen perekrutan harus bertindak tegas saat bursa transfer musim dingin dibuka untuk menambah kualitas dan energi muda yang sangat dibutuhkan skuad.

Mantan pemain timnas Inggris itu sangat terkesan dengan perkembangan pesat Kostoulas di Brighton & Hove Albion. Penyerang asal Yunani tersebut tampil gemilang di kasta tertinggi sejak pindah ke pesisir selatan, dan Sheringham yakin profilnya tepat bagi United yang kesulitan tampil konsisten di sepertiga akhir lapangan. Mauricio Pochettino, Eddie Howe, dan Antonio Conte sama-sama dikaitkan dengan kemungkinan lowongnya kursi manajer di Old Trafford. Karena itu, kebutuhan akan pencetak gol yang bisa diandalkan tetap menjadi prioritas, siapa pun yang memimpin tim dalam laga mendatang melawan Liverpool pada 22 November.

Sheringham ingatkan United soal persaingan dengan Arsenal

FBL-ENG-ENTERTAINMENT-99Getty Images

Berbicara tentang talenta berusia 19 tahun yang musim ini sudah mencetak gol ke gawang tim seperti Arsenal, Sheringham tak ragu memuji sang penyerang. "Ada satu pemain yang ingin saya lihat direkrut Manchester United pada Januari, yaitu penyerang tengah muda asal Yunani di Brighton, Charalampos Kostoulas," kata Sheringham kepada Metro. "Dia pemain yang luar biasa. Saya sangat menyukainya. Saya suka cara dia bermain. Dia punya energi, memahami posisinya, dan usianya juga masih muda. Dia tahu cara mempertahankan penguasaan bola, dan dia jelas tahu cara mencetak gol."

Situasi ini kian mendesak karena adanya minat dari rival-rival lain di kelompok enam besar. Sheringham menilai tim asuhan Mikel Arteta bisa dengan mudah merebut peluang untuk mendatangkannya jika United ragu-ragu. Remaja asal Yunani itu didatangkan Brighton seharga £30 juta dari Olympiakos pada musim panas 2025 dan telah mencatatkan kontribusi pada lima gol hanya dalam sepuluh penampilan di liga.

Iklan
Iklan

Rekrutan besar untuk masa depan

Sheringham yakin Kostoulas memiliki postur dan ketangguhan mental untuk menjadi ujung tombak klub sebesar Manchester United, meski usianya masih muda. Bintang Brighton itu menjadi bagian penting dari tim yang saat ini menempati posisi kedua klasemen Liga Primer Inggris, sangat kontras dengan kesulitan yang dialami United di Old Trafford. "Saya pikir dia akan menjadi penyerang tengah berikutnya yang ditebus dengan harga mahal," tambah Sheringham dalam wawancara tersebut. "Saya akan terkejut jika Arsenal tidak mengincarnya sebelum United mendapat kesempatan, jadi United harus segera merekrutnya. Bagi saya, dia adalah talenta besar berikutnya yang muncul di sepakbola dunia, dan Anda harus mendatangkannya untuk menjadi ujung tombak."

Pertandingan berikutnya
HUL

HUL

Premier League

22 Nov 2026

BHA

BHA

LIV

LIV

Premier League

22 Nov 2026

MUN

MUN

"Saya tahu dia masih sangat muda, tetapi dia punya postur yang mendukung, dan dia sangat percaya diri. Kepercayaan diri sangat penting. Dia bermain dengan percaya diri sekarang dan saat ini penampilannya terlihat luar biasa," pungkas Sheringham.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”

Lihat Profil Penulis