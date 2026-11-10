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Mantan penyerang Manchester United, Teddy Sheringham, telah menemukan solusi sempurna untuk krisis lini serang klub saat ini. Legenda Manchester United itu meyakini talenta remaja Brighton, Charalampos Kostoulas, adalah pemain yang dibutuhkan untuk mengubah nasib tim yang kini terpuruk di paruh bawah klasemen.

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Ikon United tunjuk solusi untuk lini serang

Awal musim Manchester United yang buruk membuat klub terpuruk di posisi ke-18, dan Sheringham, sosok yang pernah menjadi favorit di Old Trafford, tahu persis siapa yang harus mereka incar untuk mengatasi masalah itu. Manchester United belum meraih kemenangan dalam delapan pertandingan terakhir di Liga Primer Inggris, dengan hasil terbaru berupa hasil imbang 4-4 yang kacau melawan Aston Villa. Di tengah masa depan manajer Michael Carrick yang berada di ujung tanduk, Sheringham yakin departemen perekrutan harus bertindak tegas saat bursa transfer musim dingin dibuka untuk menambah kualitas dan energi muda yang sangat dibutuhkan skuad.

Mantan pemain timnas Inggris itu sangat terkesan dengan perkembangan pesat Kostoulas di Brighton & Hove Albion. Penyerang asal Yunani tersebut tampil gemilang di kasta tertinggi sejak pindah ke pesisir selatan, dan Sheringham yakin profilnya tepat bagi United yang kesulitan tampil konsisten di sepertiga akhir lapangan. Mauricio Pochettino, Eddie Howe, dan Antonio Conte sama-sama dikaitkan dengan kemungkinan lowongnya kursi manajer di Old Trafford. Karena itu, kebutuhan akan pencetak gol yang bisa diandalkan tetap menjadi prioritas, siapa pun yang memimpin tim dalam laga mendatang melawan Liverpool pada 22 November.

Sheringham ingatkan United soal persaingan dengan Arsenal

Getty Images

Berbicara tentang talenta berusia 19 tahun yang musim ini sudah mencetak gol ke gawang tim seperti Arsenal, Sheringham tak ragu memuji sang penyerang. "Ada satu pemain yang ingin saya lihat direkrut Manchester United pada Januari, yaitu penyerang tengah muda asal Yunani di Brighton, Charalampos Kostoulas," kata Sheringham kepada Metro. "Dia pemain yang luar biasa. Saya sangat menyukainya. Saya suka cara dia bermain. Dia punya energi, memahami posisinya, dan usianya juga masih muda. Dia tahu cara mempertahankan penguasaan bola, dan dia jelas tahu cara mencetak gol."

Situasi ini kian mendesak karena adanya minat dari rival-rival lain di kelompok enam besar. Sheringham menilai tim asuhan Mikel Arteta bisa dengan mudah merebut peluang untuk mendatangkannya jika United ragu-ragu. Remaja asal Yunani itu didatangkan Brighton seharga £30 juta dari Olympiakos pada musim panas 2025 dan telah mencatatkan kontribusi pada lima gol hanya dalam sepuluh penampilan di liga.

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Rekrutan besar untuk masa depan

Sheringham yakin Kostoulas memiliki postur dan ketangguhan mental untuk menjadi ujung tombak klub sebesar Manchester United, meski usianya masih muda. Bintang Brighton itu menjadi bagian penting dari tim yang saat ini menempati posisi kedua klasemen Liga Primer Inggris, sangat kontras dengan kesulitan yang dialami United di Old Trafford. "Saya pikir dia akan menjadi penyerang tengah berikutnya yang ditebus dengan harga mahal," tambah Sheringham dalam wawancara tersebut. "Saya akan terkejut jika Arsenal tidak mengincarnya sebelum United mendapat kesempatan, jadi United harus segera merekrutnya. Bagi saya, dia adalah talenta besar berikutnya yang muncul di sepakbola dunia, dan Anda harus mendatangkannya untuk menjadi ujung tombak."

"Saya tahu dia masih sangat muda, tetapi dia punya postur yang mendukung, dan dia sangat percaya diri. Kepercayaan diri sangat penting. Dia bermain dengan percaya diri sekarang dan saat ini penampilannya terlihat luar biasa," pungkas Sheringham.