Danks kembali mendampingi tim di pinggir lapangan saat Kompany absen
Asisten pelatih Aaron Danks kembali akan memimpin Bayern Munich dari pinggir lapangan dalam laga Liga Champions melawan Atletico Madrid pada Selasa. Danks masih menggantikan pelatih kepala Vincent Kompany, yang absen karena sakit.
Bayern berada di peringkat ke-14 klasemen fase liga Liga Champions dengan lima poin dari tiga pertandingan pertama mereka.
Klub asal Bavaria itu mengincar kemenangan di Madrid untuk mendekati posisi yang memberi tiket lolos otomatis.
Danks mendapat kabar baik: Neuer dan Olise ikut bertolak
Menjelang pertandingan, Danks mengungkapkan perkembangan positif terkait ketersediaan pemain. "Ada kabar baik: [Olise] bergabung dengan kami pagi ini, begitu pula Manuel Neuer," kata Danks.
"Kami sudah berbincang sebentar dengan mereka untuk mengetahui kondisi mereka. Sejauh ini kondisinya terlihat baik, dan besok kami akan melihat apakah mereka siap."
Topik Terkait
Namun, Bayern masih tanpa Jamal Musiala, Luis Diaz, Serge Gnabry, Ismael Saibari, dan Bara Ndiaye karena cedera.
Identitas permainan tetap sama meski sejumlah pemain absen
Danks menegaskan bahwa filosofi menyerang Bayern tidak akan berubah selama ia memimpin untuk sementara. "Identitas tim tidak akan berubah di bawah kepemimpinan saya; keputusan kini ada di tangan saya," tegas Danks.
"Kami ingin bermain menyerang, menguasai bola, dan memaksimalkan peluang."
"Kami harus tetap percaya diri, menunjukkan keberanian, dan menghadapi tantangan ini... Finis di delapan besar adalah tujuan kami," tambahnya.
Bayern memburu tiket langsung ke babak 16 besar
Bayern mengincar penampilan menyerang yang efektif untuk mengatasi kesulitan mereka di lini pertahanan dalam laga-laga Eropa belakangan ini.
Danks akan mengambil keputusan akhir mengenai Neuer dan Olise menjelang sepak mula di Metropolitano.
Bayern kini berfokus untuk meraih tiga poin tandang yang krusial di Madrid.