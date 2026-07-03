"Segalanya berjalan dengan cepat".. Klopp mengungkap detail negosiasi tim nasional Jerman

Jürgen Klopp, mantan pelatih Liverpool, mengungkapkan bahwa ia telah melakukan pembicaraan resmi dengan Federasi Sepak Bola Jerman untuk memimpin tim nasional sebagai pengganti Julian Nagelsmann yang baru-baru ini mengundurkan diri.

Klopp, 59 tahun, mengatakan dalam pernyataan yang dilansir situs "Foot Mercato" pada Jumat malam: "Segalanya berjalan sangat cepat... Julian mengundurkan diri, Federasi Sepak Bola Jerman sedang mencari penggantinya, dan mereka sedang bernegosiasi dengan saya."

Pelatih asal Jerman itu menambahkan: “Diskusi mendalam harus dilakukan; karena masalah yang kita hadapi saat ini tentu saja bukan semata-mata kesalahan Julian Nagelsmann.”

Ia memuji Julian: “Nagelsmann adalah pelatih yang luar biasa, dan ia akan membuktikannya berulang kali sepanjang karier kepelatihannya.”

Klopp menyoroti perlunya berkonsultasi dengan bosnya, Oliver Mintzlaff, sebelum mengambil keputusan akhir, sambil berkata: “Saya tahu bahwa sepak bola Jerman sangat penting baginya, dan karena itu dia sangat terbuka terhadap pembicaraan ini.”

Ia melanjutkan: “Kita harus menunggu untuk melihat bagaimana diskusi ini akan berkembang,” mengisyaratkan bahwa negosiasi masih dalam tahap awal dan belum ada keputusan yang diambil.

Perlu dicatat bahwa Klopp dianggap sebagai salah satu pelatih Jerman terkemuka di era modern, berkat kesuksesan besarnya bersama Borussia Dortmund dan Liverpool, yang menjadikannya pilihan ideal untuk memimpin “Die Maschinen” di masa mendatang.