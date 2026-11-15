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José Luis Martínez-Almeida, Wali Kota ibu kota Spanyol, Madrid, meningkatkan sikapnya terkait kota kandidat tuan rumah final Piala Dunia 2030, dengan menegaskan bahwa Spanyol memiliki semua kualifikasi yang menjadikannya layak menggelar laga penutup tersebut, serta bahwa mencabut hak itu dari Spanyol akan dianggap sebagai "penghinaan langsung" terhadap negara tersebut, yang menuntut peninjauan kembali atas perannya dalam penyelenggaraan turnamen.

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Selama kunjungannya ke pameran “Raja-Raja Dunia” di kantor wali kota, menurut surat kabar Catalan "Mundo Deportivo", Almeida kembali menuntut agar laga final digelar di Spanyol. Ia menilai negaranya telah memberikan cukup alasan untuk menjadi tuan rumah acara paling bergengsi dalam turnamen tersebut, baik dari sisi tim nasional, stadion, infrastruktur, maupun pengalaman penyelenggaraan.

Ia menegaskan bahwa Spanyol dan Portugal merupakan pihak yang memprakarsai berkas pencalonan tuan rumah, sebelum Maroko bergabung bersama keduanya, meski ada negara-negara lain yang turut menggelar pertandingan perayaan dalam rangka seabad penyelenggaraan Piala Dunia.

Wali Kota Madrid itu mempertanyakan kemungkinan Spanyol tersingkir dari status tuan rumah laga final, mengingat capaian tim-tim nasionalnya di berbagai level, dengan mengatakan: “Setelah apa yang dipersembahkan timnas Spanyol bagi sepak bola, apakah kami akan dilarang menggelar final? Dan setelah apa yang dipersembahkan timnas putra, timnas putri, dan timnas Olimpiade, serta capaian di Piala Eropa, apakah ada yang berani merebut laga final dari sebuah negara yang memiliki stadion, infrastruktur, dan pengalaman terbaik dalam menyelenggarakan ajang-ajang besar?”.

Almeida tidak berhenti pada tuntutan untuk menjadi tuan rumah final, bahkan ia melangkah lebih jauh, dengan menilai bahwa tidak terpilihnya Spanyol akan membuat kelanjutan perannya saat ini dalam penyelenggaraan menjadi bahan peninjauan ulang.

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Ia berkata: “Merupakan sikap kikir untuk merampas hak ini dari sepak bola Spanyol. Saya yakin Spanyol layak menjadi tuan rumah final Piala Dunia, dan jika kami tidak menggelarnya, maka kami harus meninjau kembali peran kami; sebab segala sesuatu ada batasnya”.

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Ia mendasarkan sikapnya pada penilaian Federasi Sepak Bola Internasional terhadap berkas pencalonan tuan rumah, dengan menyebutkan bahwa Spanyol memperoleh peringkat tertinggi setelah penilaian infrastruktur, sambil menonjolkan Stadion Santiago Bernabeu dan Stadion Metropolitano sebagai bagian dari fasilitas yang mendukung pencalonannya.

Di tingkat kota calon tuan rumah, Wali Kota Madrid menegaskan keteguhannya untuk menggelar final di ibu kota, tetapi ia memastikan tidak akan menentang penyelenggaraannya di kota Spanyol lain jika Madrid tidak terpilih.

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Ia berkata: “Saya turut prihatin atas Maroko, dan saya berpandangan bahwa segala sesuatu ada batasnya. Secara pribadi, saya akan senang jika pertandingan digelar di Madrid, dan saya akan membela pencalonannya sebagai tuan rumah final, tetapi jika tidak digelar di ibu kota, maka ia harus tetap berada di dalam Spanyol, dan dalam hal itu tempatnya adalah Barcelona”.

Sikap Almeida ini muncul di tengah persaingan untuk menjadi tuan rumah laga final antara Spanyol dan Maroko, yang pada gilirannya berupaya menggelarnya di sebuah stadion baru di Casablanca.

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Pejabat Spanyol itu tidak menyembunyikan keberatannya atas kemungkinan berpindahnya final ke Maroko, dengan menilai bahwa apa yang dipersembahkan negaranya dalam berkas pencalonan tuan rumah memberinya alasan kuat untuk menuntut pertandingan tersebut, tanpa berarti ia mundur dari dukungannya terhadap pencalonan Madrid sebagai pilihan yang ia bela.

Spanyol, Portugal, dan Maroko dijadwalkan menjadi tuan rumah bersama final Piala Dunia 2030, sementara Uruguay, Argentina, dan Paraguay turut menjadi tuan rumah tiga pertandingan perayaan dalam rangka seabad penyelenggaraan turnamen tersebut, yang edisi perdananya digelar di Uruguay pada tahun 1930.

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Keenam negara itu menanti pembagian pertandingan dan peran-peran penyelenggaraan, sementara penentuan stadion final tetap menjadi salah satu berkas paling menonjol yang menyita perhatian luas menjelang bergulirnya Piala Dunia.