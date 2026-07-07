Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan setelah Portugal tersingkir secara memalukan dari Piala Dunia 2026. Kali ini, situasi tampak sangat sulit bagi legenda Portugal tersebut, yang kini terjepit di antara keinginannya untuk mengendalikan keputusannya sendiri dan tekanan media yang semakin meningkat yang mendesaknya untuk pensiun dari tim nasional.

Setelah Portugal tersingkir secara memalukan dari turnamen tersebut usai kalah 1-0 dari Spanyol di babak 16 besar, para kolumnis media Portugal pun melontarkan kritik pedas kepada Cristiano Ronaldo, padahal sebelumnya mereka lebih memilih untuk menghormati karier gemilangnya, dan berharap melihatnya mencetak gol-gol penentu—sebuah impian yang sulit terwujud—mereka mengkritik Roberto Martínez, yang dianggap tidak bertanggung jawab atas penampilan mengecewakan sang penyerang bintang.

Francisco Vaz de Miranda mengatakan di surat kabar “Apola”: “Cristiano Ronaldo, kami tidak ingin menghancurkanmu, tetapi segala sesuatu ada batasnya. Penting untuk mengakhiri masa jabatamu sebagai kapten, yang sudah berlangsung terlalu lama. Jika perubahan diperlukan di bangku cadangan, hal itu sama pentingnya di lapangan, dan sudah waktunya bagi Cristiano Ronaldo untuk mundur.”

Penulis asal Portugal itu menambahkan: “Seperti yang kita lihat, kesombongannya menghalanginya untuk menjadi pengganti pemain yang saat ini tampil luar biasa. Bagaimana jadinya turnamen ini tanpa keharusan yang tidak sehat untuk selalu menempatkan Cristiano Ronaldo di lapangan selama 90 menit? Hal ini akan tetap menjadi misteri selamanya, dan bahkan Donald Trump pun tidak akan bisa mengubahnya.”

Namun, masalahnya adalah Cristiano Ronaldo belum mengumumkan pensiun dari tim nasional. Di zona campuran, ia menyatakan: “Saya sedih harus meninggalkan Piala Dunia dengan cara seperti ini, tetapi seperti yang saya katakan kemarin dalam konferensi pers, saya telah berusaha sekuat tenaga, dan saya pergi dengan hati yang tenang. Ini adalah Piala Dunia terakhir saya, tanpa ragu, tetapi sekarang saya akan memiliki waktu untuk merenung dan menghabiskan waktu bersama keluarga saya. Saya tidak akan mengambil keputusan terburu-buru.”

Reaksinya setelah pertandingan—yang terkesan tertutup dan disertai beberapa tetes air mata—tidak meyakinkan semua orang. Surat kabar “Apola” pun bertanya: “Berapa banyak air matamu, Chris? Air mata untuk Portugal?”, sebagai isyarat jelas bahwa sang ‘Don’ Portugal lebih banyak menangis untuk dirinya sendiri dan masa depannya daripada untuk tersingkirnya negaranya dari turnamen.

Demikian pula, komentarnya setelah pertandingan—yang lebih berfokus pada dirinya sendiri daripada performa Portugal yang secara umum kurang memuaskan, meskipun mereka termasuk di antara favorit untuk menang—tidak mendapat sambutan baik dari pers Portugal, yang menilai bahwa bintang berusia 41 tahun itu masih mengutamakan kepentingan pribadinya di atas kepentingan nasional.

Roberto Martínez diperkirakan akan menggantikan pelatih Jorge Jesus, yang pernah melatih pemenang Ballon d’Or lima kali itu di klub Al-Nassr Saudi, namun kecil kemungkinan Jesus akan mendorong Ronaldo untuk pensiun, jika sang pemain memutuskan bahwa ia masih memiliki banyak hal untuk diberikan, yang menempatkan Portugal di hadapan dilema baru yang mungkin berlanjut selama bertahun-tahun.

Pertanyaan-pertanyaan sulit tetap mengemuka: Apakah Cristiano Ronaldo akan mundur secara sukarela? Atau apakah pelatih berikutnya yang akan mengambil keputusan? Di usia 41 tahun, nasib Portugal ada di tangannya, namun bukan dengan cara yang ia impikan, karena ia dihadapkan pada pilihan yang menyakitkan: pensiun dengan penuh martabat atau terus bermain hingga ada yang memaksanya pergi.

Dengan hasil ini, Portugal telah menyia-nyiakan peluang emas untuk memenangkan Piala Dunia bersama salah satu generasi terbaik dalam sejarahnya, sementara Ronaldo kini berada di persimpangan jalan bersejarah: entah ia akan mengakhiri karier internasionalnya sendiri dan menjaga sisa warisannya, atau menunggu hingga akhir itu dituliskan untuknya oleh seorang pelatih yang mungkin tidak memiliki keberanian cukup untuk menyingkirkan legenda hidup dari susunan pemain inti, dalam sebuah adegan yang mungkin lebih menyakitkan daripada kekalahan memalukan melawan Spanyol.