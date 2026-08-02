Klub Barcelona hari Minggu ini menuntaskan satu sesi latihan lagi sebagai persiapan menghadapi musim baru di pusat pelatihan St George's Park, Inggris, di mana mereka menjalani dua sesi latihan di lapangan Sir Bobby Charlton.

Sesi latihan ini merupakan yang kedua dari terakhir di fasilitas milik Asosiasi Sepak Bola Inggris. Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa sesi latihan terakhir akan digelar besok sebelum tim kembali ke markasnya sedikit lebih awal dari jadwal yang ditetapkan, hal itu disebabkan oleh dibatalkannya laga uji coba melawan Preston North End.

Pelatih asal Jerman, Hansi Flick, menurunkan seluruh pemain tim utama yang tersedia selama dua sesi latihan tersebut.

Rekrutan baru Jesse Bissiou, yang berlatih bersama rekan-rekan barunya kemarin Sabtu, melanjutkan proses adaptasinya dan menyelesaikan bagian pertama dari sesi latihan sore bersama kelompok, sementara Alejandro Baldé juga ikut serta bersama tim selama bagian pertama sesi latihan ini.

Seperti biasa selama masa tinggal di Inggris, sesi-sesi latihan juga melibatkan pemain Barcelona dan pemain tim cadangan yang ikut bertolak ke St George's Park, yaitu: Aaron Yakubevich, Iker Rodríguez, Hamza Abdelkarim, Ibrima Toungara, Álvaro Cortés, Álex González, Jordi Pesquer, Bryan Fariñas, Jofre Torrents, Xavi Espart, Ibrahim Diarra, Toni Fernández, Shane Kluivert, Óscar Gistau, Aurin Guerin, dan Gil Fernández.

Toni Marqués berlatih pada pagi hari meskipun merasakan sedikit ketidaknyamanan, namun ia beristirahat pada siang hari. Pada saat yang sama, Frenkie de Jong melanjutkan pemulihan dari cedera serius di lututnya.