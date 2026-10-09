Diakui, perbandingan ini memang cukup gamblang dan pincang di sana-sini. Namun pada intinya, perbandingan itu tetap terasa pas: Hertha BSC belakangan ini memancarkan sedikit aura Paris Saint-Germain.

Kenapa? PSG, seperti diketahui, selama bertahun-tahun mengejar target besar untuk akhirnya meraih gelar Liga Champions pertama dalam sejarah klub. Superstar bergaji tinggi seperti Neymar, Kylian Mbappe, dan Lionel Messi seharusnya membawa klub Paris itu ke tempat yang sangat mereka inginkan, tetapi selalu gagal. Lalu, pada tahun pertama ketika tak satu pun dari tiga pemain luar biasa yang begitu menonjol itu lagi ada, trofi Si Kuping Besar justru akhirnya berhasil diraih. Dan pada musim berikutnya bahkan langsung terulang untuk kedua kalinya.

Di Hertha, gagal totalnya pencitraan sebagai "Big City Club", yang ingin sebisa mungkin menjadi langganan kompetisi Eropa, baru terjadi beberapa tahun lalu. Laju tinggi itu tak pernah berhasil keluar dari atas kertas menuju kenyataan dan paling lambat berakhir di tempat sampah saat degradasi pada 2023. Setelah itu, Hertha harus menurunkan ekspektasi, tetapi di dalam kosmos 2. Bundesliga tetap menjadi nama yang mencolok - setidaknya dalam hal nama-nama besar yang direkrut dengan harapan bisa membawa klub tradisional dari ibu kota itu kembali ke tempat yang menurut pemahaman dirinya memang layak, yakni Bundesliga. Mereka adalah Fabian Reese, Michael Cuisance, Diego Demme, atau Michal Karbownik. Namun proyek promosi dalam tiga tahun terakhir selalu gagal.

Mengapa Hertha BSC menjual Fabian Reese dan kawan-kawan?

Apakah itu berubah justru sekarang, ketika sebagian besar bintang utama dan pemain bergaji tertinggi sudah pergi? Berbeda dengan PSG, Hertha semata-mata memiliki alasan finansial di balik hengkangnya nama-nama besar itu. Klub Berlin yang seret dana itu butuh uang untuk perlahan mengurangi tumpukan utang dan karena itu terpaksa menjual para pemain paling tenarnya. Dari Reese (ke VfL Wolfsburg), kiper Tjark Ernst (ke Feyenoord Rotterdam), dan Cuisance (ke RC Lens), total 16,5 juta euro didapat dari biaya transfer. Selain itu, gaji tinggi mereka juga bisa dihemat, yang juga tak lagi perlu dibayarkan kepada Karbownik (gratis ke Basaksehir) dan Demme (pensiun).

Dan karena aset berharga dari jajaran sendiri seperti talenta super Kennet Eichhorn (ke Bayer Leverkusen) dan pemain ofensif Marten Winkler (ke RSC Anderlecht) juga dijual, Hertha membukukan pemasukan transfer hampir 30 juta euro pada musim panas ini. Di sisi lain, banyak pihak memandang skeptis bagaimana Die Alte Dame, yang setahun sebelumnya masih dianggap kandidat promosi nomor satu, bisa menutup kehilangan kualitas yang begitu besar secara olahraga.

Akankah musim yang rumit dengan potensi terpuruk mengancam? Terlebih lagi, dua pekan sebelum musim dimulai, banyaknya kepergian pemain bernama besar itu belum diimbangi satu pun rekrutan baru. Sebagai satu-satunya dari 36 klub divisi pertama dan kedua Jerman, klub Berlin itu pada saat tersebut belum merekrut pemain baru. "Kami harus percaya bahwa strategi ini akan berhasil. Klub ini pantas mendapatkannya, bahwa kami melakukannya secara serius dan solid," kata direktur pelaksana Dr. Peter Görlich saat meminta kesabaran.

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Sekitar dua setengah bulan kemudian, Hertha untuk sementara telah mengubah tanda tanya musim panas itu menjadi tanda seru yang sangat besar. Sebagai satu-satunya tim 2. Bundesliga yang masih tanpa kehilangan poin, klub ibu kota itu memimpin klasemen 2. Bundesliga dengan enam kemenangan dari enam laga pertama, serta sudah punya sedikit bantalan tujuh poin atas tim yang terdegradasi, Wolfsburg, di peringkat keempat. "Efek mini-PSG" yang disebut tadi pun terjadi - setidaknya sebagai potret sesaat.

Apa yang menjadi ciri gaya bermain baru Hertha BSC

"Kami menerapkan cara baru tentang bagaimana kami ingin bermain," kata pelatih Stefan Leitl, yang tetap dipertahankan meski musim lalu mengecewakan, dan baginya perubahan gaya bermain menjadi salah satu fondasi start impian ini. Garis besar sepak bola Hertha yang baru: berintensitas tinggi, duel satu lawan satu di seluruh lapangan, pressing lebih tinggi dan lebih agresif, ditambah dorongan langsung ke gawang setelah merebut bola. Singkatnya: permainan klub Berlin itu kini lebih berani dan lebih nakal, tak lagi sepolos dalam beberapa waktu terakhir.

"Kami bermain intens, dan secara permainan sepak bola juga tampil bagus. Kami berani, kami dominan," ujar Leitl kepada Bild dan menegaskan bahwa pendekatan baru tersebut "lebih sesuai dengan skuad yang ada". Sejalan dengan itu, bek tengah Niklas Kolbe, yang membentuk duet sangat solid di jantung pertahanan bersama produk akademi Linus Gechter, baru-baru ini mengatakan di situs Hertha: "Gaya bermain ini sangat cocok untuk saya karena saya banyak mengandalkan kecepatan. Jika Anda harus bermain satu lawan satu terbuka hampir di seluruh lapangan - kadang saya berdiri di kotak penalti lawan, tetapi dalam hitungan detik harus kembali ke kotak penalti kami - maka akan ada banyak duel lari. Dan dalam situasi seperti itu saya tidak merasa tidak nyaman, malah sebaliknya. Saya melihat kekuatan saya memang ada dalam bertahan menghadapi bola-bola dalam."

Sedikit tambahan yang pada akhirnya masih bisa didatangkan Hertha sejauh ini sebagian besar juga sudah terbukti sebagai penguatan yang masuk akal. Terutama Oluwaseun Adewumi, satu-satunya dari empat pemain baru yang masih bisa direkrut sebelum pekan pertama. Pemain Austria berusia 21 tahun itu, yang dipinjam dari FC Burnley, sudah mencetak tiga gol dalam enam penampilan liganya sejauh ini dan memberi banyak ancaman di lini serang.

Rekrutan baru Pedersen memuji sepak bola baru Hertha: "Saya suka sekali ini"

Mads Pedersen, yang datang sebagai bargain 150.000 euro dari FC Augsburg dan menjadi satu-satunya rekrutan baru yang dibeli dengan biaya transfer, langsung terbukti sebagai hit besar di sisi kiri lini belakang berempat tanpa butuh masa adaptasi, bahkan sudah mencatatkan dua assist. "Luar biasa apa yang terjadi di sini. Kami bermain dengan risiko besar. Saya suka sekali ini. Pelatih memberi saya kesempatan untuk banyak maju ke depan," ujar Pedersen dengan antusias setelah kemenangan 2-1 di Dresden tepat sebelum jeda internasional, kemenangan keenam dalam enam laga 2. Bundesliga 2026/27.

Farid Alfa-Ruprecht, yang dipinjam dari Bayer Leverkusen, setidaknya sudah menunjukkan kualitasnya sebagai pemain pengganti, ketika mencetak gol ketiga yang melegakan menjelang akhir laga dalam kemenangan 3-1 di Osnabrück. Hanya penyerang tengah Gustaf Nilsson, yang dipinjam dari Club Brugge, yang sejauh ini belum bisa memberi jejak berarti dan masih membutuhkan sedikit waktu adaptasi.

Namun bagaimanapun, Hertha juga bisa mengandalkan satu atau dua pemain internal yang tiba-tiba melesat dan kini jauh lebih penting. Gelandang Kevin Sessa dan pemain ofensif Jon Dagur Thorsteinsson, misalnya, menggambarkan fenomena bahwa pemain-pemain yang sebelumnya nyaris sudah dicoret tiba-tiba mengambil peran yang sangat berbeda ketika kepergian nama-nama mapan memberi mereka ruang yang dibutuhkan untuk itu.

Jika musim lalu Sessa kebanyakan hanya menjadi tenaga paruh waktu dan Thorsteinsson, karena waktu bermain yang pada akhirnya nyaris tak ada lagi pada paruh pertama 2026, bahkan sempat dipinjamkan ke Brann Bergen di Norwegia, kini duet itu benar-benar tak tergantikan dan masing-masing punya kontribusi besar terhadap awal musim yang luar biasa. "Messi dari Islandia kami," canda Pedersen dengan nada kagum tentang Thorsteinsson, setelah pemain itu membalikkan keadaan di Dresden lewat dua gol jarak jauh yang indah.

Produk akademi menjaga DNA Hertha tetap hidup

Satu efek samping positif lain dari penghematan paksa ini adalah Hertha secara konsisten terus menempuh jalur yang sudah lama dicanangkan, yakni memberi lebih banyak kesempatan kepada anak-anak Berlin dari akademinya sendiri di tim profesional. Soufian Gouram, pemain 20 tahun yang sudah bergabung dengan Hertha sejak usia 13 tahun, kini rutin bermain, sementara Boris Mamuzah Lum yang berusia 19 tahun juga mulai mengetuk pintu tim utama, begitu pula Selim Telib yang berusia 20 tahun dan Jerome Diallo yang baru 17 tahun. Dengan Gechter dan Julian Eitschberger, ada dua produk akademi yang menjadi pemain inti, sementara Pascal Klemens dan Marton Dardai, dua nama lain dari jalur yang sama, memegang peran penting di skuad. Mereka mewakili DNA Hertha, menghadirkan identifikasi dan autentisitas.

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"Saya punya perasaan bahwa semua orang sudah memahami apa yang sedang diperjuangkan," kata Leitl dengan tepat. Tim yang kehilangan begitu banyak kualitas pada musim panas ini telah menemukan dirinya lagi, dan kekompakan tampaknya memang terjaga. Salah satu buktinya juga terlihat dari ritual kuliner yang mulai terbentuk di musim yang masih muda ini: setelah keempat kemenangan tandang liga sejauh ini, skuad bersama-sama pergi makan döner di Berlin-Charlottenburg dan merayakan tiga poin itu sebagian hingga larut malam. "Sebelumnya saya belum pernah mencoba döner Berlin, rasanya luar biasa enak. Kami para pemain baru langsung merasa bahwa kami semua adalah satu keluarga. Tim ini luar biasa," kata Pedersen dengan antusias.

Petunjuk lain soal semangat yang bagus: Hertha belakangan menangani situasi sulit di lapangan dengan cara yang mengesankan. Dalam kemenangan 5-3 di Braunschweig, mereka membalikkan ketertinggalan 0-2, dan di Dresden pun mereka bangkit setelah tertinggal 0-1. Sementara itu, kemenangan 2-1 atas Magdeburg berhasil diamankan klub Berlin tersebut meski harus bermain dengan kartu merah untuk bos lini tengah Paul Seguin (kuning-merah) setelah sekitar satu jam laga berjalan.

Dengan hasil maksimal yang membuat kepercayaan diri meluap, Hertha kini harus membuktikan start impian itu dalam pekan-pekan dan bulan-bulan mendatang agar benar-benar kembali menjadi tim divisi pertama pada 2027. Mungkin ada motivasi tambahan: setelah Union sudah lama menggusur Hertha sebagai nomor satu di ibu kota, kebangkitan juga tampak mungkin dalam hal itu. Sebab, seperti diketahui, awal musim Hertha yang menggairahkan berbanding terbalik dengan start mengerikan Die Eisernen satu tingkat lebih tinggi, dengan satu poin dari empat laga Union berada di posisi kedua dari bawah. Dan karena itu, Hertha yang telah dibentuk ulang ini juga bisa saja menatap kembali status sebagai kekuatan nomor satu di Berlin.