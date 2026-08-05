Besiktas Istanbul saat ini sedang berupaya merekrut Dusan Vlahovic, yang kini berstatus tanpa klub dan terakhir bermain untuk Juventus Turin. Hal itu dikonfirmasi Serdar Adali, presiden klub Süper Lig tersebut. "Kami sedang mengusahakannya," katanya kepada para jurnalis, ketika ditanya soal kemungkinan ketertarikan pada penyerang Serbia itu. Besiktas sebelumnya juga dikaitkan dengan Mohamed Salah yang juga berstatus tanpa klub, yang terakhir terikat kontrak dengan Liverpool, tetapi karena tuntutan tinggi dari sang pemain dan para agennya, kepindahan itu akhirnya tidak terwujud.

Sebaliknya, semua mengarah pada kesepakatan Salah dengan rival liga Trabzonspor, sehingga Besiktas merasa terdesak untuk merespons perlombaan senjata antarklub besar Turki dengan mendatangkan nama spektakuler. Vlahovic merupakan pemain dengan bayaran tertinggi di Serie A Italia musim lalu, tetapi kontraknya di Turin telah habis. Menurut laporan media, Bianconeri telah mengajukan tawaran kepada pemain 26 tahun itu dengan gaji yang jauh dikurangi, tetapi sejauh ini Vlahovic belum menerimanya.

Karena Juve kini telah mempermanenkan Randal Kolo Muani untuk lini serang, klub Turin itu saat ini tidak lagi membutuhkan persetujuan dari Vlahovic. Sementara itu, Besiktas ingin meningkatkan kekuatan skuadnya secara signifikan pada musim panas ini agar bisa kembali terlibat dalam perebutan gelar Süper Lig. Sejauh ini, di antaranya Alexander Nübel (Bayern Munchen), Leandro Trossard (Arsenal), dan Salih Özcan (Borussia Dortmund) telah bergabung dengan Elang Hitam. Perekrutan Vlahovic akan menjadi sinyal yang lebih tegas lagi kepada para rival bahwa Besiktas, setelah finis di peringkat keempat musim lalu, kini kembali patut diperhitungkan dalam perebutan gelar.

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Vlahovic berasal dari akademi muda Partizan Beograd dan pindah ke Fiorentina saat berusia 18 tahun dengan nilai 3,2 juta euro. Di sana ia tampil meyakinkan, sehingga Juventus mengeluarkan sekitar 85 juta euro untuk merekrutnya tiga setengah tahun kemudian. Setelah kontraknya habis, klub Turin itu kini harus melepasnya pergi secara gratis - salah satu bisnis terburuk dalam sejarah klub.