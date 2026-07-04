Sedang mempersiapkan kejutan besar untuk tim nasional Cape Verde

Tim nasional Cape Verde bersiap untuk kembali ke negaranya di tengah suasana perayaan yang meriah, setelah tersingkir dengan terhormat dari babak 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Argentina, dalam pertandingan seru yang berakhir dengan kemenangan juara dunia tersebut 3-2 setelah perpanjangan waktu, padahal tim dari kepulauan itu sempat hampir menciptakan salah satu kejutan terbesar di turnamen tersebut.

Tim nasional tersebut akan berangkat hari ini, Sabtu, dari Amerika Serikat menuju ibu kota Praia, di mana mereka dijadwalkan tiba besok, Minggu, dan akan disambut oleh ribuan pendukung yang akan merayakan penampilan mengesankan tim tersebut di Piala Dunia.

Tim nasional Cape Verde menampilkan penampilan heroik di turnamen ini, dengan bermain imbang tanpa gol melawan Spanyol dan Arab Saudi, kemudian memaksa hasil imbang 2-2 melawan Uruguay, sebelum akhirnya kalah tipis dari Argentina dalam pertandingan yang berlanjut hingga perpanjangan waktu, sehingga mereka mengakhiri turnamen dengan kepala tegak setelah penampilan yang menuai rasa hormat dari para penggemar di seluruh dunia.

Para pemain diperkirakan akan disambut di Bandara Praia oleh delegasi resmi pemerintah, sebelum berkeliling jalan-jalan ibu kota dalam iring-iringan perayaan besar, yang dilanjutkan dengan acara perayaan massal yang mencakup pidato resmi yang akan disampaikan oleh kiper Fozinha, serta pertunjukan musik dan perayaan rakyat yang mencerminkan kebanggaan negara atas pencapaian tim nasional dalam partisipasi bersejarah pertamanya di babak gugur Piala Dunia.

Penyambutan ini merupakan bentuk penghargaan atas semangat juang yang ditunjukkan para pemain Cape Verde, yang telah menorehkan halaman baru dalam sejarah sepak bola Afrika dan dunia melalui penampilan luar biasa serta keberanian mereka saat menghadapi tim-tim besar.