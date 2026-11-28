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Pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menerima kabar yang beragam jelang laga melawan Hamburg di Bundesliga. Di satu sisi, sesi latihan terakhir membawa berita gembira dengan kembalinya Serge Gnabry dan Alphonso Davies. Di sisi lain, cedera baru yang dialami Jamal Musiala memupus sebagian besar optimisme dan menghadapkan pelatih asal Belgia itu pada krisis tambahan di saat yang sangat krusial.

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Setelah takluk 2-1 dari wakil Prancis, Lille, di Liga Champions, Kompany berharap bisa kembali memiliki sebagian opsi lini serangnya, terutama karena daftar absen di skuad terus bertambah. Namun, cedera kambuhan terbaru Musiala kembali memunculkan kekhawatiran soal kemampuannya untuk memulihkan kebugaran fisik, sekaligus memicu pertanyaan tentang masa depan salah satu talenta paling menonjol di sepak bola Jerman.

Menurut "Sky Sport", sesi latihan Bayern Munich pada Jumat diwarnai perkembangan positif dengan kembalinya Serge Gnabry dan Alphonso Davies ke latihan bersama tim secara penuh. Langkah ini memberi tim pelatih sedikit harapan untuk bisa kembali memanfaatkan jasa keduanya dalam waktu dekat.

Gnabry sebelumnya mengalami cedera otot yang membuatnya absen, sementara Davies menderita robekan tendon lutut di kaki kirinya sehingga harus menepi dari tim dalam beberapa waktu terakhir.

Kembalinya kedua pemain itu terjadi saat Kompany sangat membutuhkan para pemain intinya, terlebih tim tengah mengalami kekurangan opsi yang nyata, baik di lini serang maupun di lini-lini lainnya.

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Meski demikian, kembali berlatih tidak serta-merta berarti mendapat lampu hijau untuk bermain dalam pertandingan, karena keputusan akhir tetap bergantung pada sejauh mana kebugaran fisik pemain telah pulih dan pada penilaian tim medis.

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Musiala Kembali Tumbang: Cedera yang Memutar Mundur Jarum Jam

Sebaliknya, Bayern Munich menerima pukulan telak setelah diumumkan bahwa Jamal Musiala mengalami cedera otot baru. Penderitaan sang pemain muda akibat cedera pun berlanjut, dan upayanya untuk kembali ke performa terbaiknya kian rumit.

Dalam pernyataan resmi, klub Bavaria itu menyebut pemeriksaan medis memastikan Musiala mengalami cedera otot pada otot paha belakang kanan, seraya menambahkan bahwa sang pemain akan absen hingga pemberitahuan lebih lanjut.

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Namun, media Jerman "tz" mengungkap detail yang lebih mengkhawatirkan terkait sifat cedera kambuhan tersebut. Media itu menegaskan bahwa sang pemain kembali mengalami robekan serat otot di paha kirinya, sebagaimana dikonfirmasi oleh pemeriksaan medis, menurut informasi yang diperoleh "Absolute Bayern".

Musiala sempat bermain sekitar 20 menit dalam laga melawan Lille di Liga Champions pada Rabu lalu sebelum mengalami cedera baru tersebut. Ia pun terpaksa kembali menjalani program rehabilitasi alih-alih melanjutkan latihan bersama rekan-rekannya untuk memulihkan ritme pertandingan.

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Perkiraan menunjukkan bahwa playmaker asal Jerman itu tidak akan bisa kembali berkompetisi sebelum awal tahun depan. Ini menjadi pukulan berat bagi sang pemain yang baru saja mulai menemukan kembali ritmenya.

Delapan Pekan Absen dan Penderitaan Tanpa Akhir

Cedera baru ini terasa makin menyakitkan mengingat Musiala sebelumnya sudah absen selama delapan pekan akibat cedera yang sama, sebelum kembali merumput dalam laga melawan Koln pada Jumat lalu yang berakhir imbang 1-1 di Bundesliga.

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Rencananya, pemain berusia 23 tahun itu akan dikembalikan ke atmosfer kompetisi secara bertahap dengan diberi menit bermain yang terbatas, demi menghindari beban fisik yang berat sebelum kebugarannya pulih sepenuhnya.

Penampilannya melawan Koln dan kemudian Lille memang merupakan bagian dari program tersebut. Namun, tubuhnya tidak merespons seperti yang diharapkan, sehingga cedera itu kambuh dan nyaris mengembalikannya ke titik awal.

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Cedera kambuhan ini memunculkan banyak pertanyaan di internal klub. Yang paling utama adalah penyebab otot sang pemain tidak mampu menahan beban fisik pertandingan, sejauh mana program rehabilitasinya sudah tepat, serta cara terbaik untuk menghindari terulangnya skenario serupa saat ia kembali nanti.

Muncul pula pertanyaan mengenai besarnya tekanan fisik dan teknis yang dibebankan kepada sang pemain, serta apakah upaya untuk memulihkannya dengan cepat telah melampaui batas yang wajar bagi kondisinya.

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Gaji Besar dan Keraguan di Internal Klub: Musiala di Bawah Tekanan

Dampak cedera Musiala tidak berhenti pada aspek olahraga, sebab cedera ini datang di saat masa depan dan performa sang pemain tengah menjadi bahan perbincangan di lingkungan Bayern Munich.

Dua anggota dewan pengawas, Karl-Heinz Rummenigge dan Uli Hoeness, secara terbuka menyatakan keraguan mereka terhadap kemampuan sang pemain untuk kembali ke level yang pernah ia tunjukkan, mengingat cedera yang terus berulang dan penampilannya yang tidak rutin.

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Isu pemangkasan gaji tahunannya, yang mencapai 25 juta euro, juga sempat mengemuka, meskipun ia terikat kontrak dengan klub hingga 2030.

CEO Jan-Christian Dreesen menunjukkan sikap serupa, meski dengan nada yang lebih moderat. Kondisi fisik Musiala pun berubah menjadi persoalan pelik yang melampaui batas lapangan hijau.

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Kompany Kehilangan Kartu Penting di Tengah Krisis Lini Serang yang Kian Parah

Bagi Kompany, cedera Musiala menjadi pukulan tambahan di tengah kekurangan yang dialami tim di lini serang. Pelatih asal Belgia itu sebelumnya mengandalkan kembalinya sang playmaker untuk menghadirkan solusi kreatif tambahan dalam pertandingan-pertandingan mendatang.

Situasi kian sulit karena sejumlah pemain berpengaruh masih absen. Bayern kehilangan Harry Kane akibat cedera ligamen pergelangan kaki, Ismael Saibari karena alasan yang sama, serta Michael Olise yang mengalami memar di kaki.

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Gnabry juga belum bisa tampil melawan Hamburg meski sudah kembali berlatih bersama tim, karena ia masih perlu menuntaskan pemulihan sebelum kembali berkompetisi.

Di antara kembalinya sejumlah pemain yang cedera dan kambuhnya cedera Musiala, Kompany menghadapi tugas rumit dalam mengelola skuad yang kehilangan sejumlah pemain penting, di saat Bayern perlu segera menemukan kembali keseimbangannya setelah kekalahan di Eropa.