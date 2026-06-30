Secepat kilat... Haaland memecahkan rekor-rekor dari gawang Pantai Gading

Bintang Norwegia Erling Haaland terus memecahkan rekor bersama tim nasional negaranya dalam penampilan pertamanya di Piala Dunia, setelah turut andil dalam mengalahkan Pantai Gading pada babak 32 besar pada Selasa malam ini.

Ketika pertandingan hampir berakhir dengan skor imbang 1-1, Haaland mencetak gol penentu kemenangan 2-1 pada menit ke-86, sehingga memastikan negaranya lolos ke babak 16 besar, di mana Brasil menanti mereka.

Dengan golnya hari ini, Haaland mempertahankan rekor mencetak gol dalam 13 pertandingan berturut-turut, sehingga total golnya selama periode tersebut mencapai 25 gol.

Dalam pertandingan-pertandingan terakhirnya, ia mencetak lima gol dalam satu pertandingan melawan Moldova, hat-trick melawan Israel, dua gol melawan Estonia, dua gol melawan Italia, sebelum menambahkan dua gol melawan Irak dan dua gol melawan Senegal, hingga gol terakhirnya melawan Pantai Gading malam ini.

Dengan pencapaian ini, Haaland menjadi pemain tercepat dalam sejarah sepak bola yang mencapai 60 gol internasional, mencatatkan angka tersebut hanya dalam 53 pertandingan, menurut situs Bleacher Report dan “CBS Sport”.

Selain itu, Norwegia belum pernah kalah dalam pertandingan mana pun di mana Haaland mencetak gol, dengan rekor kemenangan beruntun mencapai 16 pertandingan.

Haaland juga menambah koleksi golnya menjadi lima gol di Piala Dunia kali ini, sehingga menjadikannya pemain Norwegia dengan jumlah gol terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia, melanjutkan rangkaian prestasi bersejarah yang diciptakan penyerang Manchester City ini dengan kecepatan kilat.