Secara resmi... Zamalek memutuskan untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam krisis "Zizo" setelah surat dari Federasi

Klub Zamalek menyatakan tetap akan menempuh jalur hukum untuk menagih sejumlah uang yang menjadi haknya dari Ahmed Sayed "Zizo", menyusul surat dari Federasi Sepak Bola Mesir.

Hal ini terjadi setelah Komite Urusan Pemain Federasi Sepak Bola Mesir menyelesaikan kontroversi seputar pengaduan yang diajukan oleh “Zizo” terhadap klub lamanya, Zamalek, setelah berminggu-minggu terjadi tarik-menarik antara kedua belah pihak.

Klub Zamalek, hari Rabu ini, dalam pernyataan resmi, mengumumkan bahwa mereka telah menerima surat resmi dari Federasi Sepak Bola Mesir yang menyatakan bahwa pengaduan yang diajukan pemain tersebut telah ditutup, di mana dalam pengaduan tersebut ia menuntut pembayaran hak-haknya yang tertunda dari "Al-Qalaa Al-Bayda" sebelum pindah ke Al-Ahly.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa keputusan komite tersebut diambil setelah pemeriksaan cermat terhadap seluruh dokumen dan berkas yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta menelaah rincian pengaduan tersebut, yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa tidak ada dasar hukum yang mendukungnya sehingga diputuskan untuk menghentikan pengaduan tersebut secara resmi.

Ditambahkan: “Klub Zamalek menegaskan, terkait pengaduannya yang menuntut pembayaran hak-haknya atas pendapatan iklan dan hak siar televisi selama masa kontraknya dengan klub, bahwa klub akan terus mengambil semua langkah hukum perdata dan pidana yang diperlukan untuk memastikan pemain tersebut menerima hak finansialnya yang berasal dari penayangan televisi dan materi iklan yang telah direkam oleh pemain tersebut.”

Ia melanjutkan: “Seiring dengan diterbitkannya keputusan Komite Urusan Pemain hari ini, Dewan Direksi Klub Zamalek yang dipimpin oleh Hussein Labib, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Kamal Shuaib, penasihat hukum klub, serta seluruh anggota kantornya, dan kepada divisi hukum klub yang dipimpin oleh Mohamed Anani, serta Sayed Mustafa, Direktur Bagian Hukum, serta Osama Abdullah dan Tarek Abdel Moneim, para pengacara, atas upaya yang mereka lakukan dalam menangani kasus ini secara profesional, yang berujung pada dikeluarkannya keputusan yang menguntungkan klub.”

Sebelumnya, Zizo telah mengajukan pengaduan kepada Komite Urusan Pemain yang menuduh Zamalek tidak membayar hak-haknya, setelah ia pindah ke rival abadi klub tersebut, sementara klub putih itu membalas dengan pengaduan balasan kepada Federasi yang menuduh sang pemain tidak hadir dalam sesi latihan pada periode terakhirnya di ‘Kastil Putih’ sebelum transfernya diselesaikan.