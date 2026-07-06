Secara resmi... Tottenham merekrut bintang Newcastle dalam transfer besar-besaran

Klub Tottenham Hotspur hari ini, Senin, mengumumkan secara resmi telah merekrut salah satu gelandang terbaik di Eropa yang berasal dari Newcastle United, melalui transfer permanen.

The Spurs berhasil mendatangkan pemain Italia Sandro Tonali, bintang lini tengah Newcastle United, untuk memperkuat skuadnya menjelang dimulainya musim baru.

Pemain asal Italia berusia 26 tahun itu mengungkapkan kebahagiaannya yang luar biasa bisa mengenakan seragam Spurs, sambil menegaskan bahwa kesan pertamanya terhadap klub ini “luar biasa” sejak ia tiba.

Ia berkata: “Saya berbicara dengan pelatih selama hampir dua jam tentang klub, suporter, stadion, dan gaya bermain. Rasanya seperti sihir, dan saya langsung tahu bahwa saya harus bergabung dengan Tottenham. Saya pernah menghadapi tim ini beberapa kali sebelumnya, dan suasananya selalu luar biasa berkat para suporter mereka… Saya tidak sabar menanti dimulainya musim ini.”

Sementara itu, direktur olahraga Tottenham, Johan Lang, memuji rekrutan baru ini dengan mengatakan: “Dia adalah salah satu gelandang terbaik di Eropa, dan kami sangat senang dia bergabung dengan kami.”

Pemain tersebut tiba di Inggris pada tahun 2023 dari klub Italia, Milan, dan meraih gelar Piala Liga Inggris bersama Newcastle pada tahun 2025.

Sementara itu, Newcastle mengeluarkan pernyataan resmi yang mengonfirmasi kepindahan pemainnya ke Tottenham, dengan menyebutkan bahwa “nilai transfer, yang tidak diungkapkan, merupakan penjualan terbesar kedua dalam sejarah klub.”