Secara resmi... Pelatih asal Portugal akan memimpin Al-Dir'iya di Liga Roshen

Klub Al-Dir'iyah mengumumkan penunjukan pelatih asal Portugal, Bruno Lage, sebagai pelatih tim yang sedang bersiap untuk menjalani musim pertamanya di Liga Profesional Roshen Saudi.

Al-Dir'iyah berhasil promosi ke Liga Profesional Roshen untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, di bawah kepemimpinan pelatih Khalid Al-Atwi.

Al-Dir'iyah berharap dapat memanfaatkan pengalaman Bruno Lage, yang pernah berkiprah di empat lingkungan sepak bola utama, yaitu Portugal, Inggris, Brasil, dan kompetisi Eropa di bawah naungan UEFA.

Lag, yang terkenal dengan filosofi sepak bola menyerang yang mengutamakan penguasaan bola, dengan fokus besar pada pengembangan pemain dan fleksibilitas taktis, memulai karier kepelatihannya pada tahun 1997 di akademi pemuda Vitória Setúbal.

Lag menghabiskan 8 tahun (2004–2012) mengembangkan bakat-bakat muda di akademi Benfica, serta pernah menjadi asisten pelatih Carlos Carvalhal di Sheffield Wednesday dan Swansea City.

Bruno Lage kembali ke Benfica pada tahun 2018 untuk melatih tim cadangan, sebelum dipromosikan menjadi pelatih tim utama hanya dalam waktu 6 bulan.

Lag mengambil alih kepelatihan Benfica saat tim tersebut tertinggal 7 poin dari pemuncak klasemen, dan membawanya meraih gelar juara Liga Portugal pada musim 2018–2019.

Ia juga terpilih sebagai Pelatih Terbaik Liga Portugal musim 2018-2019, serta meraih penghargaan Pelatih Terbaik Portugal tahun 2019.

Selama karier kepelatihannya, ia telah meraih gelar Liga Utama Portugal, Piala Liga Portugal, dan Piala Super Portugal.

Selain itu, Laj menjadi pelatih tercepat dalam sejarah Liga Portugal yang mencapai 25 kemenangan di liga, setelah mencatatkan prestasi ini hanya dalam 27 pertandingan.

Ia juga memainkan peran penting dalam mengasah dan mengembangkan sejumlah talenta terkemuka, di antaranya João Félix, Florentino Luís, dan Vero, serta pernah melatih João Cancelo di Akademi Benfica.

João Cancelo secara terbuka menyatakan bahwa Bruno Lage bagaikan seorang ayah baginya selama tahun-tahun perkembangannya di dunia sepak bola.

Ia ditunjuk sebagai direktur teknis klub Wolverhampton, serta pernah melatih klub Botafogo di Liga Brasil, sebelum akhirnya kembali ke Benfica untuk masa jabatan keduanya pada tahun 2024.