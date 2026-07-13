Secara resmi... Pelatih Al-Ittihad Jeddah ditunjuk sebagai pelatih tim nasional Kroasia

Federasi Sepak Bola Kroasia hari ini, Senin, mengumumkan penunjukan Slaven Bilić sebagai pelatih tim nasional senior, menyusul kepergian Zlatko Dalić.

Sebelumnya, Slaven Bilić pernah melatih West Ham dan Beşiktaş, serta pernah melatih Al-Ittihad Jeddah dan Al-Fateh di Arab Saudi.

Situs web Federasi Sepak Bola Kroasia menyebutkan bahwa Bilic akan kembali memimpin timnas Kroasia, setelah sebelumnya pernah melatih timnas senior pada periode 2006 hingga 2012.

"Saya berterima kasih kepada pengurus Federasi Sepak Bola Kroasia atas kepercayaan yang diberikan kepada saya, serta atas kesempatan ini untuk memimpin tim nasional negara saya sekali lagi," kata Pelić setelah menandatangani kontrak.

Ia menambahkan, “Saya sepenuhnya menyadari besarnya ekspektasi setelah masa-masa gemilang yang dialami tim nasional di bawah kepemimpinan Zlatko Dalić, namun siapa pun yang melatih Kroasia harus siap menghadapi hal itu, karena kami adalah bangsa yang hidup dan bernapas untuk sepak bola bersama tim nasional kami.”

Ia melanjutkan, “Saya memiliki keyakinan yang besar pada para pemain yang kami miliki, dan tugas saya adalah membawa energi, ambisi, dan tekad agar Kroasia tetap berada di jajaran elit sepak bola dunia.”

Ia menegaskan, “Saya sangat bersemangat menghadapi tantangan ini, dan saya merasa lebih siap daripada sebelumnya, sebagai pelatih yang lebih matang dan berpengalaman dibandingkan tahun 2006, namun dengan semangat dan keinginan yang sama agar Kroasia menjadi tim yang kuat, berani, dan sukses.”