Secara resmi... Maroko mengganti dua pemain yang cedera menjelang Piala Dunia dan mempertahankan Mazraoui

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengumumkan bahwa tim nasional Maroko telah mencoret dua pemain yang cedera, Naif Akrad dan Abdelsamad Al-Zalzouli, dari skuadnya yang sedang mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026, dan menggantinya dengan dua pemain lain.

Al-Zalzuli mengalami cedera dalam pertandingan persahabatan Atlas Lions melawan Norwegia, yang digelar Minggu lalu dan berakhir imbang 1-1, sebagai persiapan untuk Piala Dunia.

Hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa pemain Real Betis tersebut mengalami cedera pada ligamen kolateral medial lutut, yang merupakan cedera serius yang membutuhkan masa pemulihan yang lama.

Sedangkan Akard masih dalam tahap pemulihan dari cedera yang membuatnya absen dari Marseille sejak akhir musim lalu, dan tampaknya ia belum mampu mencapai kondisi yang dibutuhkan.

Di sisi lain, Nasser Mazraoui tetap masuk dalam daftar akhir timnas Maroko meskipun mengalami cedera bahu dalam pertandingan melawan Norwegia, yang berarti ia siap untuk mengikuti turnamen tersebut, begitu pula dengan Anas Salahuddin setelah keraguan mengenai kemampuannya untuk bergabung.

FIFA telah menyetujui masuknya duo Marwan Saadane dan Amin El-Sbaai ke dalam daftar akhir tim nasional Maroko di Piala Dunia.

Marwan Saadan, bek Al-Fateh Saudi, akan menggantikan Akard dan mengenakan jersey nomor 5, sementara Amin Al-Sibai, penyerang Angers Prancis, akan menggantikan Abdelsamad Al-Zalzuli dengan jersey nomor 17.

Perubahan ini dilakukan sesuai dengan peraturan FIFA, yang mengizinkan tim nasional untuk melakukan perubahan pada daftar akhir sebelum pertandingan pertama di turnamen, dengan syarat pemain tersebut terbukti mengalami cedera serius yang menghalanginya untuk berpartisipasi.

Absennya Akard dan Al-Zalzuli merupakan pukulan telak bagi timnas Maroko, mengingat peran penting yang diharapkan dari keduanya dalam skuad "Singa Atlas", sehingga memaksa staf pelatih untuk mempercepat proses integrasi pengganti sebelum kompetisi dimulai, guna mempertahankan level kompetitif yang ditunjukkan timnas dalam edisi-edisi terakhir turnamen ini.

Timnas Maroko bersiap untuk berlaga di Piala Dunia 2026 di Grup C, yang terdiri dari Brasil, Skotlandia, dan Haiti, dengan pertandingan pembuka melawan Seleção pada Minggu dini hari mendatang.